Netflix presenta 'Tudum', su primer evento global para fans; ¿qué es y cuándo ver desde México?

Netflix anunció este miércoles que el próximo mes de septiembre celebrará la primera edición de 'Tudum', su primer gran evento digital en el que serán reveladas imágenes, adelantos exclusivos y tráilers de los proyectos más esperados de la plataforma de streaming.

"Nuestras estrellas y nuestros creadores más grandes de todo el mundo, que representarán a más de 70 series, películas y especiales, se unirán en este escenario virtual para un día emocionante lleno de exclusivas", señaló Netflix en un comunicado proporcionado por la agencia 'EFE'.

¿Por qué se llama 'Tudum'?

Se trata del primer evento global de la plataforma y su objetivo es simple: "entretener y honrar a los fans en todo el planeta". El nombre 'Tudum' hace referencia al famoso sonido que se escucha al inicio de las series y películas de Netflix.

En el video de presentación se puede ver a grandes estrellas como Henry Cavill, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Millie Bobby Brown, Idris Elba, Lily Collins, Adam Sandler y Regina King.

También aparecen los actores mexicanos Alejandro Speitzer y Maite Perroni. Además, destaca la participación del español Álvaro Morte, conocido por su papel del Profesor en 'La casa de papel'.

¿Cuándo ver 'Tudum'?

Esta última serie será una de las protagonistas de 'Tudum' junto a otras producciones televisivas como 'Stranger Things', 'Bridgerton', 'The Witcher' y 'Cobra Kai'. En el caso de las películas, Netflix contará en este evento con 'Red Notice', 'Don't Look Up', 'Extraction', 'The Harder They Fall' o 'The Old Guard'.

'Tudum' tendrá tres horas de duración y se podrá ver el próximo sábado 25 de septiembre a través de las cuentas de Netflix en YouTube, Twitter y Twitch a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).