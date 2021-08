Carlos Ponce revela que tuvo un romance con “La Chilindrina”; su esposa reacciona

Carlos Ponce causó gran alboroto al compartir un video en el que revela haber tenido un romance con la actriz María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, teniendo como testigo al actor Mauricio Ochmann.

A través de su cuenta de Instagram el actor puertorriqueño compartió un video el pasado 4 de agosto en el que muestra pruebas del supuesto romance con la actriz, quien daba vida a “La Chilindrina” en el exitoso programa “El Chavo del 8” de Roberto Gómez Bolaños.

En en video el actor se dice sorprendido por las declaraciones de María Antonieta de las Nieves negando el amorío, pues aparecen fragmentos de otro clip en el que la actriz habla de un hombre al que dice odiar aunque no especifica si se trata de Carlos Ponce.

María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina". Foto: Instagram

“Pues sí, la verdad, no entiendo qué pasó ni por qué lo está negando ahora, porque yo sí tuve una relación muy bonita con María Antonieta, ‘La Chilindrina’”, dijo el actor quien aseguró que no le importaba lo que piense la gente y que no se trataba de una obsesión inmadura de niño.

Aseguró que la actriz le enviaba fotografías de sus vacaciones en traje de baño lo que lo hacía sentir que lo extrañaba. En el clip se pueden ver fotografías de él junto a la actriz y mencionó que el exesposo de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann, sería testigo de su romance.

Esposa de Carlos Ponce responde

El actor de la telenovela “La suerte de Loli” está casado con la presentadora de televisión Karina Banda, quien no dudó en responder a las declaraciones de su esposo sobre el supuesto romance que tuvo con “La Chilindrina”.

Fue el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante quien sorprendido por las declaraciones del actor decidió ponerse en contacto con Karina Banda, quien de inmediato desmintió el romance y habló sobre el tema.

“No’mbre, él se pone de payaso y se pone a hacer sus bromas, y sus chistes, pero no’mbre, ¿cómo crees? Nada que ver. ¡Obvio, es broma!”, dijo la conductora.