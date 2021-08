BTS: ARMY en Afganistán tuvo que QUEMAR sus álbumes por miedo a los talibanes

La situación en Afganistán ha sido tema de conversación en las últimas semanas, pues actualmente el país vive una crisis humanitaria tras la toma del control de los talibanes, quienes se rigen leyes ortodoxas que afectan las libertades de varios grupos y que aplica prohibiciones socioculturales.

Ahora se dio a conocer que las fanáticas de BTS, mejor conocidas como el ARMY, han tenido que sacrificar los productos de la banda debido a las exigencias de este grupo radical que ahora gobierna el país asiático, el cual ingresó a Kabul tras dos décadas de ocupación de tropas estadounidenses.

Debido a la situación, la cadena de noticias surcoreana JTCB News hizo un reportaje en el que se comunicó con varios afganos, quienes compartieron su experiencia tras la llegada de los Talibanes al país, el cual ya había tenido grandes avances en derechos humanos.

Entre los temas que se tocaron, hablaron sobre el cambio de hábitos como lo es escuchar música. En ese momento una de los entrevistados, manifestó que ya no oía música, sólo aquellas canciones que ponen los talibanes.

"Estaba tan asustado y sorprendido de que vinieran los talibanes... Desde que los talibanes se hicieron cargo, me he quedado en casa. Ya no puedo escuchar música que escuché en las calles antes de que los talibanes tomaran el control. Solo escucho la extraña música de los talibanes durante todo el día", dijo Korea Boo.