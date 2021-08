María Félix: ¿Cómo se relacionaba con sus amantes y qué le gustaba de los hombres?

María Félix es considerada una de las actrices más bellas de la Época de Oro del Cine Mexicano. A lo largo de su vida, 'La Doña' tuvo a grandes amores: Agustín Lara, Jorge Negrete, Enrique Álvarez Alatorre, Alex Berger y Antoine Tzapoff.

Primero se casó con Enrique Álvarez, con quien tuvo a su único hijo del mismo nombre. Con Lara y Negrete, el matrimonio duró poco. Su último compromiso fue con Berger, enlace que tuvo 18 años de duración. Sin embargo, ¿cómo se relacionaba con ellos y qué le gustaba de los hombres?

De acuerdo con el libro 'María Félix: todas mis guerras' (1993), una autobiografía que la propia actriz le narró al historiador Enrique Krauze, ella nunca sufrió por celos, pues nunca se enamoró de un hombre al grado de sufrir por él. Asimismo, afirmaba que no adoraba a sus amantes, pues siempre pedía y otorgaba independencia.

"Yo no soy de las mujeres que adoran a sus amantes. ¡Dios me libre! Antoine y yo tenemos una relación magnífica porque no nos estamos viendo la cara todo el día. Nuestra relación ha sido tan buena y tan duradera porque no estamos todo el tiempo juntos", decía.