Jeanette y la tragedia relacionada a su canción "Soy rebelde"

"Soy rebelde" es una de las canciones más emblemáticas de Jeanette. A lo largo de los años, esta pieza musical ha sido reconocida por sus fans; sin embargo, además del éxito, esta pieza también está ligada a una tragedia.

La londinense fue un boom para el mercado en español, debido a que además de su particular físico y su tierna voz, el acento con el que interpretaba las melodías era algo refrescante para la época.

"Por qué te vas" es quizá su canción más famosa, ya que además de estar incluida en los discos recopilatorios de la época, ha sido versionada por otros músicos como Enrique Bunbury; no obstante, la historia de esta canción es mucho más convencional de la que trata este texto.

"Soy rebelde", también conocida como "Oye mamá, oye papá" nace en 1971 junto con el álbum debut de la joven que buscaba incursionar en el espectáculo en solitario. Meses antes había dejadoa su grupo Pic-Nic, quien tuvo solamente cuatro años en el escenario, debido a que su madre la había obligado a dejar la música.

Se retiró de la música, pero regresó

En 1970, la cantante se casó y tuvo un hijo. Estaba dispuesta a continuar con la vida de ama de casa o convertirse en piloto de avión; no obstante, el compositor Manuel Alejandro la llamó para ofrecerle una canción.

Unas semanas antes de esto, la canción fue grabada por la mexicana Sola, pero al no tener éxito, se pensó en Jeanette para volver a darle voz.

A la intérprete no le gustó el tema, pero después de un mes de negociaciones, aceptó el trato y la grabó. Poco después, llegó al número uno.

¿Por qué le ocasionó problemas esta canción?

Debido a que se consideraba un tema que incitaba a los jóvenes a no obedecer a la ley, se prohibió que cualquier persona menor de 16 años la oyera.

La dulce melodía, indicaba Manuel Alejandro, hablaba sobre la adolescencia y los sentimientos que experimentaba este grupo de la sociedad. Según el compositor, nunca pensó en hablar de la política.

Este éxito cautivó a varias personas, entre ellas a Waldo de los Ríos, uno de los arreglistas más importantes de Argentina, quien quedó tan encantado con la pista que pidió conocer a Jeanette.

La relación se convirtió en una amistad que extrapoló también a lo laboral, ya que De los Ríos participó en los discos posteriores de la cantante.

En 1977, cuando ella se encontraba en París para promocionar otra de sus canciones, se encontró con el músico, así que se citaron para cenar en un restaurante.

Durante la velada, ambos fueron fotografiados. La velada fue tranquila; sin embargo, dos semanas después, el músico se suicidó con un disparo en la cabeza. En la habitación en la que el hombre acabó con su vida, se encontró la imagen en la que aparece junto a la cantante, lo cual desató las sospechas de la policía.

De esta manera, la intérprete fue llamada a declarar para la resolución del caso. Al final se le deslindó de la muerte del músico. De no haber participado en esta melodía no habría conocido al fallecido, posiblemente se hubiera dedicado al hogar y no hubiera sido censurada por el gobierno derechista que España tenía en ese entonces.