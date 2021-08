¿Vicente Fernández podría quedar inmovilizado de por vida?, esto dice uno de sus hijos

Desde hace más de una semana la salud de Vicente Fernández ha estado critica, y han salido a relucir muchos rumores sobre las condiciones en que podría quedar el cantante, ante esta situación, su hijo Vicente Fernández Jr. ha explicado a los medios de comunicación el progreso del "Charro de Huentitán".

En las últimas actualizaciones sobre la salud de don "Chente" se dijo que padece el síndrome de Guillain-Barré, mismo que podía dejarlo inmóvil, por lo que su hijo negó que esto fuera cierto.

"Esperamos que tenga sus movimientos de acuerdo a lo que ha sucedido, puesto que la médula espinal y la operación que le hicieron en las cervicales no tiene ninguna razón para quedar mal", detalló Fernández Jr. durante una entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría.

No obstante, el hermano de Alejandro Fernández subrayó que no tienen un tiempo estimado para la recuperación total del "Charro de Huentitán". “El pronóstico es positivo por lo pronto, pero no hay una fecha exacta”, expresó.

Por último, aseguró que el cantante está consciente y la familia se ha mantenido unida en estos momentos complicados. “Quiero aclarar que nunca ha estado a través de un cristal nadie de la familia con mi padre, hemos estado en directo, está consciente, sabe quién es cada quién”.