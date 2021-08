¿Será la última? Dan a conocer fecha de ESTRENO de Rápidos y Furiosos 10

La décima entrega de "Rápidos y furiosos", una de las sagas más exitosas de la historia del cine, se estrenará el 7 de abril de 2023.



La revista Entertainment Weekly informó este martes en primicia de esta fecha de lanzamiento que, posteriormente, fue confirmada por medios especializados en Hollywood como Variety o Deadline.



La décima película de "Rápidos y furiosos" será la penúltima de esta enorme saga de acción, carreras de autos y máxima adrenalina, ya que está previsto que Vin Diesel y compañía se despidan con la undécima cinta.



Justin Lin será el director de esas dos últimas películas.



Lin es una apuesta más que segura para ponerle la guinda a "Rápidos y furiosos", ya que, sin contar estas dos futuras cintas, se ha sentado en la silla de director en cinco películas.



Las cintas diez y once no supondrán, sin embargo, el final definitivo de "Rápidos y furiosos" sino solo el cierre de su trama central puesto que está previsto que se hagan películas derivadas que amplíen el universo narrativo de estas historias que han triunfado en las salas de todo el planeta.



El primero de esos "spin-off" fue "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (2019), que contó con Dwayne Johnson y Jason Statham como protagonistas.



La novena película de "Rápidos y furiosos", titulada "F9", se estrenó el pasado mayo, un año después de lo previsto por culpa de la pandemia.



"F9" contó con Lin como director y con un espectacular elenco en el que, además de Vin Diesel, aparecían, Michelle Rodríguez, John Cena, Charlize Theron y Helen Mirren.



Esta película ha recaudado en todo el mundo 681 millones de dólares, un botín que la sitúa como la cinta de Hollywood más taquillera en 2021.



Por delante de ella solo están las cintas chinas "Hi, Mom" y "Detective Chinatown 3", cuyos monumentales ingresos se deben casi en exclusiva a China, donde los cines están teniendo un mejor funcionamiento durante la pandemia que en el resto del planeta, acotó EFE.



Sin contar "F9", las ocho películas de la saga "Rápidos y furiosos" más la cinta derivada "Hobbs & Shaw" han recaudado en todo el mundo cerca de 6.000 millones de dólares.