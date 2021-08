A estas ciudades de México llegará Grupo Intocable con #MomentosTour 2021

La agrupación de música norteño-texana, Intocable dio a conocer la lista de lugares que visitarán en México y Estados Unidos como parte de su gira “Momento Tour” 2021.

Hasta hoy son alrededor de 31 fechas las que están programadas, los estados mexicanos que recibirán a los músicos originarios de Zapata, Texas son los siguientes: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Monterrey y Zacatecas, hasta el momento solo son estas entidades, pero podrían sumarse nuevas a la agenda.

Mientras que en Estados Unidos llegará a recintos de Arizona, California, Florida, Georgia, Nuevo México, Washington, Luisiana, Carolina del Norte y Colorado solo por mencionar algunos, ya que en la Unión Americana si está más grande la lista.

“Próximas Fechas del #MomentosTour2021 ¿Ya Tienes Tus Boletos?”, escribieron junto a un video en el que dan a conocer uno a uno el día y lugar para que sus fans conozcan que plazas pisarán con lo mejor de su repertorio musical.

Grupo Intocable tiene alrededor de 30 años en la escena musical, durante este tiempo han posicionado temas en las mejores listas de popularidad de canales de videos y estaciones de radio, ahora lo hacen en redes sociales y plataformas digitales.

Dentro de sus conocidos éxitos están: “Eres mi droga”, “sueña”, “Para siempre, “El amigo que se fue” “¿Y todo para qué?”, “Fuerte no soy”, “Perdedor”, “Tu adiós no mata”, “Fuerte no soy” y “Estás que te pelas”.