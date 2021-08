¿Cansado de 'El Vitor'? Adrian Uribe habla del futuro de su icónico personaje

‘El Vítor’, una parodia de un camionero de la Ciudad de México, es uno de los personajes que más fama le ha dado a Adrián Uribe, quien reveló que podría dejar de lado a esta emblemática figura para incursionar en rutinas de stand up, lo cual se ha vuelto una de sus metas en los últimos meses.

‘El Vitor’ es muy popular, pero todo lo que empieza tiene que terminar y para Adrián tal vez el final de una de sus creaciones está cerca. “Siempre he defendido ser auténtico, no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente, mi carrera está en un momento interesante en donde también haré otras cosas.”, mencionó durante una entrevista para EFE.

Quiere darle un giro a su carrera. Foto: Especial.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Adrián Uribe?

Su nuevo proyecto de stand up se distribuirá únicamente para el público latino que radica en Estados Unidos y por ahora parece que no se distribuirá oficialmente para Américalatina, “El contenido está hecho en mi casa. Hablé de mi bebé recién nacida, de mi esposa brasileña y las diferencias culturales.” explicó el actor. Su nuevo programa de comedia se estrenará el próximo 20 de agosto, después de eso, se dedicará a algunas producciones de series y películas que tiene pendientes.

El actor confesó hace un tiempo que ‘El Vitor’ fue creado mucho tiempo antes de su primera aparición en Televisa, la cual se dio el 7 de septiembre de 2000, cuando se estrenó “La hora pico”. “El Vítor nace en shows en casas, lo comencé a hacer en eventos privados, no se llamaba así, era un chofer de microbús que iba a las casa a poner a su disposición su microbús por si no sabían cómo regresar de la fiesta”, recalcó Adrian Uribe.

msb