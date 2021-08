Adrián Uribe ya estaría pensando en ser papá ¡otra vez!

A tan sólo nueve meses de que nació su hija Emily, Adrián Uribe ya estaría pensando en darle un hermanito, ya que tanto el comediante como su esposa Thuany Martins se sienten muy feliz.

Sin embargo, el actor dijo que han sido jornadas un poco complicadas, ya que la bebé en ocasiones despierta a la pareja durante la madrugada y después sólo duerme unas horas para empezar las grabaciones.

En entrevista para el programa Hoy, Uribe comentó: "Hemos platicado mi mujer y yo que a lo mejor sí (un hijo más), uno más y ya, pero pues vamos a ver qué pasa. De repente se me antoja, pero cuando me despierto a las dos, a las tres, a las cuatro o a las cinco de la mañana, como que se me quitan las ganas, pero sí me encantaría".

Hay que recordar que el actor tiene un hijo de 18 años, fruto de su relación con Karla Pineda, con quien lleva una buena relación.

Señaló que toda su atención está puesta en su hija y aunque necesita descansar, pero se siente feliz. "Los tres meses son los más difíciles, pero los demás se ponen peor creo… no, está increíble, yo creo que estamos disfrutándola mucho, tanto mi esposa como yo, estamos felices", explicó.

El comediante y conductor destacó que pese a lo cansado que es ser padre de una recién nacida, es de las mejores experiencias que ha tenido en su vida.

"Sí es cansadito, de repente las despertadas, y luego párate temprano a grabar, pero valen toda la pena, estoy feliz y yo creo que esa misma energía, esa adrenalina te la da (tu bebé), la veo, la huelo…, es como, todas esas endorfinas que liberas, ahí es lo que te da la energía", dijo Uribe.