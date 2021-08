África Zavala celebra el primer año de su bebé: FOTOS

La modelo mexicana y actriz en la novela "La doble vida de Estela Carrillo", África Zavala, celebró el primer año de su hijo y ocupó sus redes sociales para presumir a su primogénito.

A través de Instagram, la artista subió varias fotos en las que muestra a León, su bebé, junto a unas palabras muy dulces.

“Feliz primer año mi niño hermoso no sé cómo explicarte la felicidad tan inmensa que has dado a mi vida, estaré para ti en cada paso que des, solo deseo poder hacerte feliz y ser la mejor mamá para ti doy gracias a Dios porque este ha sido el mejor año de toda mi vida, ver tu carita cada día me llena el alma. Te amare eternamente. #Leoncitobebe La primer foto la tomo mi @gabyaranda__ ?la ame gracias”.

Por su parte, el orgulloso papá escribió: “Feliz cumpleaños my súper boy!!! #bebéleón 1año. Qué puedo decir, lo más bello de mi vida. El amor más puro. Le pido a Dios y a la fuerza suprema que me de fortaleza, salud y sabiduría para hacer lo mejor que puedo, protegerte, guiarte por el camino del bien, proporcionarte momentos de felicidad y plenitud para que esa sonrisa tan especial sea permanente. Te amo mi León, eternamente… gracias por venir a nuestras vidas y llenarnos de alegría y amor. A surfear la vida juntos ?? primer Fotografía por @gabyaranda__ ”.

Fue a inicios del 2019 cuando África y León confirmaron su relación sentimental, misma que fue bien recibida por los seguidores de la actriz mexicana, y que sin duda le cambió la vida a Zavala, pues hace un año debutó como mamá.

