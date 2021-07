Carlos Rivera “Sólo hago cosas que me atrapan”

Seguro de que el éxito está en realizar las cosas que lo hacen feliz, el intérprete cumplió su sueño de cantar con grandes figuras de la música en su nuevo álbum “Leyendas”, un trabajo de ensueño para el cantante y actor nacido en Tlaxcala.

Rivera, a pesar de ser uno de los artistas más rentables de la industria, no da muestras de ser un ególatra ni de tener aires de divo; por el contrario, es un tipo muy sencillo, risueño y sobre todo platicador.

Estar en el Coloso de Reforma no es casualidad, dice Carlos: “Me gusta que este lanzamiento lo estemos haciendo en el Auditorio Nacional, y lo hicimos a propósito porque es el lugar donde absolutamente todas estas leyendas como Raphael, José Luis Perales, entre otros, cantaron y yo también, así que es el sitio que nos reúne en común”.

“Para mí, el éxito está en realizar lo que me hace feliz, y más ahora, más que nunca, por eso trato de hacer cosas diferentes”, nos cuenta Rivera, quien aprovechó la cuarentena y el receso obligatorio de los escenarios para hacer más música.

A Carlos le llegan propuestas para participar en telenovelas, cine, teatro, etcétera, incluso le han ofrecido , pero ha dicho que no. Y no es por darse su taco, el también compositor siempre elige basado en las emociones, en aquello que lo mueva desde lo más profundo de su ser, es decir, si una canción no le provoca nada, simplemente no la interpreta, y lo mismo pasa con personajes o historias.

“Si yo no tengo esta alegría que hoy me da contarte de un disco como Leyendas, no importa el proyecto que sea, si no me emociona, si no tiene un porqué, una historia detrás, prefiero no hacerlo. Y te diría que me han ofrecido muchísimo, pero no soy alguien que se deje llevar por el dinero” explica.