Julión Álvarez se distancia con Nodal y “El Canelo”, ¿están enemistados? Te contamos los detalles

Julión Álvarez se ha destacado como uno de los cantantes más reconocidos del género regional y también por entablas grandes amistades e impulsar a futuros talentos en sus carreras; su sencillez y carisma lo ha hecho colocarse como uno de los artistas más queridos y admirados por su público, sin embargo, parece que no todo va miel sobre hojuelas en su vida y recientemente concedió una entrevista en donde habló acerca del distanciamiento que ha tenido con dos de sus grandes amistades.

Se trata de Saúl “El Canelo” Álvarez y Christian Nodal, dos personalidades que han triunfado en sus trayectorias y que tenían algo en común; ser grandes amigos de Julión Álvarez, no obstante, el cantante reconoció que decidió romper la relación de amistad que mantenía con ellos y durante una entrevista reveló las razones que lo llevaron a tomar esa decisión, pese ala gran cercanía que existía.

Fue durante una entrevista que concedió al programa Suelta la Sopa en donde el cantante de Terrenal reveló los motivos que lo llevaron a alejarse de "El Canelo" y de Nodal, a quien incluso ayudó a impulsar su carrera; la razón, aseguró, fue para evitarles problemas, ya que las autoridades de Estados Unidos han puesto bajo investigación a Julión Álvarez por posibles vínculos con el crimen organizado, problemas legales que enfrenta desde hace ya unos años.

Les dije a mis contactos "Ahí nos vemos" reveló Julión Álvarez

Ante las cámaras de Suelta la Sopa, Julión Álvarez aseguró que se comunicó con sus amistades y contados para decirles que rompía contacto con ellos debido a esta investigación que estaba en curso: “Cuando los señalamientos, yo personalmente mandé un mensaje a todos mis contactos y les dije: ‘Ahí nos vemos’", detalló el famoso cantante de regional mexicano.

Aseguró con franqueza que lo hizo de manera preventiva ya que su relación con él podría afectarles de alguna manera: "Yo tengo muchas relaciones con personajes muy públicos que desgraciadamente yo sé que puede afectarles. Sí perdimos, perdimos contacto, con ‘Canelo’ ya tiene rato”, confesó el artista, quien mantenía un estrecho vínculo con el pugilista, a quien se le veía en sus conciertos.

El intérprete de Te hubieras ido antes reconoció el evidente alejamiento y dejó claro que fue una decisión personal poner tierra de por medio entre él y su gran amigo. En el caso de Christian Nodal, quien siempre confeso su deseo por realizar un dueto junto a su amigo Julión Álvarez, el distanciamiento fue por los mismos motivos. Por lo pronto, Álvarez sabe que sabe que la colaboración por ahora no es posible: “Encantado si se pudiera, ¿por qué no? Yo sé completamente que no es posible, él está con una compañía que, la misma compañía no se lo permitiría”, declaró.

Finalmente Julión Álvarez declaró que gracias a la pandemia de Covid-19, la cual lo alejó durante un tiempo de los escenarios, se acercó más a su familia y ahora disfruta más de su compañía: “Hay que verlo de la mejor manera y muy positivo, en ese momento yo lo dedico a disfrutar a mi familia. A regresar después de 18 años a mi pueblo, cuando yo iba 2 o 3 días, ahora me voy a mi casa, a disfrutar a mi familia”, concluyó el cantante.