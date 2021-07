Nath Campos revela detalles de su denuncia contra el yotuber Rix; tras detención de YosStop

Nath Campos rompió el silencio y se pronunció por primera vez acerca de la denuncia que interpuso hace unos meses contra el youtuber Rix por abuso sexual, fue a la salida de una galería digital, en donde se celebró la premiere de un evento, en donde la creadora de contenido fue entrevistada acerca del tema y aunque declaró no poder hablar demasiado sobre el asunto, aseguró que el proceso que se sigue contra Rix sigue avanzando.

La famosa youtuber mexicana evitó referirse al tema legal que la condujo a denunciar a Rix por abuso sexual, pero aseguró que se siente apoyada y el proceso continúa, solo que llevará su tiempo: “No puedo comentar mucho del asunto legal, pero está en proceso. Es algo que toma tiempo y nunca se sabe cuánto. No puedo comentar mucho al respecto, pero ahí vamos”, comentó Nath Campos.

Fue el pasado 22 de enero cuando Nath Campos compartió en sus redes sociales el video "Mi historia de abuso," el cual acaparó los reflectores de la prensa nacional debido al tema que abordó; en la grabación, la cual tuvo más de 13 millones de reproducciones, la hija de Kiko Campos explicó las razones por las cuales tardó en denunciar al youtuber Rix por abuso sexual.

“Denunciar no es un proceso fácil, creo que la manera en la que se llevan las denuncias siempre es difícil. Yo en lo personal, pasé un proceso muy duro en la fiscalía el día que denuncié. Creo que si yo hubiera denunciado el día que me pasó, no habría podido porque habría sido muy fuerte emocionalmente para mí”, declaró en aquel momento a la prensa, la cual comenzó a dar puntual seguimiento a la imputación del creador de contenido.

Nath Campos motivó a las mujeres a denunciar

Durante la entrevista, la artista de 26 años también recordó cómo fue que su caso, y en particular su nombre, se convirtió en una referencia y motivación para que más mujeres que han sido acosadas o abusadas sexualmente denunciaran a sus agresores: “Creo que me he acercado mucho a la realidad que se vive como mujer, no solo en este país, sino en el mundo. Hay muchas historias de mujeres con ganas de levantar la voz, esa es la parte positiva de todo lo que ha pasado”, aseguró la yotutuber.

Pese a vivir un momento muy complicado en su vida personal, Nath Campos inspiró a otras mujeres a alzar la voz ante sus propios casos de agresiones sexuales. Ahora la joven artista asegura sentirse respaldada por sus familiares, amigos y seres queridos, que en ningún momento han dejado de apoyarla. “La respuesta de la gente, mi red de apoyo, mis amigos, mi familia y mis seguidores, están junto a mí y eso es lo único que importa”, aseguró Nath Campos.

Una vez que interpuso la denuncia, Nath Campos decidió alejarse de su canal de Youtube; no obstante, suele ser muy activa en su cuenta de Instagram, desde donde comparte algunas noticias personales y familiares, así como acerca de su enfrentamiento legal con Rix. Pero no descarta de nuevo retomar sus videos que la dieron a conocer en las redes sociales. Por ahora la youtuber de algo está segura, y es del momento en que denunció a su agresor; ya que señaló fue en el momento en que tenía que hacerlo, y sobre todo cuando se encontraba preparada para ello. Por lo que destacó que cada persona tiene el derecho de hablar sobre su situación personal en el momento en que se encuentre preparada.