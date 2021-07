Daffne Hoffman, sobrina de YosStop, sale en defensa de Ainara Suárez | VIDEO

El pasado 5 de julio la famosa youtuber YosStop fue vinculada a proceso por el delito de posesión de pornografía infantil, por lo que permanecerá en la cárcel durante su proceso legal. Desde que se anunció su detención, varias personalidades se han pronunciado al respecto, pero ahora es Daffne Hoffman, su sobrina, quien rompió el silencio y decidió apoyar a Ainara Suárez, la víctima.

Daffne decidió publicar un video en donde aborda este polémico caso y para sorpresa de muchos decidió externarle su apoyo a Ainara Suárez, joven que fue abusada sexualmente cuando tenía 16 años por cuatro hombres. El ataque fue grabado y llegó a manos de YosStop, misma que hizo un video en su canal de YouTube para hablar del hecho.

Contesta a su tío

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Hoffman decidió publicar este video, que de paso sirvió de respuesta a Jack, hermano de YosStop, quien afirmó que la creadora de contenido permanece en prisión de manera injusta y solo por dar a conocer un hecho que fue grabado.

En la grabación recalca que la youtuber no debió expresarse de la manera que lo hizo de Ainara Suárez. Incluso, reveló que ella también fue víctima de abuso sexual pero que su tía, Ginny Hoffman se negó a brindarle su apoyo después de recurrir con las autoridades competentes.

Pide no confundir libertad de expresión

"No hay que perder de vista que no podemos comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad, que si bien o no, la verdad toda esta información no está muy clara(...)Ella no se cansa de catalogarla como una, ya sabes qué, y denigrarla y humillarla públicamente", fueron las palabras de Daffne.

Hoffman confía en que se haga justicia en el caso de Suárez y al mismo tiempo externó señaló que espera haber resuelto las dudas que tenía su tío al respecto de este caso.

rcb