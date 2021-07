¿Aislinn Derbez está celosa? Mauricio Ochman dedica serenata virtual a su nueva novia: VIDEO

Hace tan solo unas cuantas semanas el actor Mauricio Ochman, anunció su nuevo romance con Paulina Burrola, meses después de haber puesto fin a su matrimonio con Aislinn Derbez, por lo que ha llamado la atención que el ex yerno de Eugenio Derbez, se muestre completamente enamorado de su nueva pareja.

Recientemente el actor le demostró su amor a su nueva pareja de una forma muy romántica, pues con guitarra en mano, Mauricio le dedicó serenata a su novia, pero lo hizo de manera virtual pues por cuestiones de trabajo se encuentran distantes.

Así el ex esposo de Aislinn Derbez, publicó su singular dedicación a través de sus stories con la esperanza de que su amor lo viera, aunque para algunos fans, el haberlo hecho de esta forma también podía haber sido con la intención de dar “celos” a su ex pareja

En la grabación que ha sido rescatada por algunos fans del actor, se ve a Mauricio Ochman, sentado en el sillón de su casa, mientras toca y canta el tema “El color de tus ojos” de la Banda MS.

Paulina Burrola reacciona a la serenata de Ochman

Pese a no ser de manera inmediata, naturalmente Paulina Burrola, observó los videos de su amado, reaccionando a ellos, por lo que hizo uso de la misma red social para agradecer el romántico gesto y de igual forma expresar su cariño por su amado, “Gracias por tu serenata a distancia amor, love you”, escribió.

Cabe señalar que Aislin no se ha pronunciado sobre la serenata de Ochman , sin embargo, tal parece que no será un problema pues ambos artistas han dejado claro que pese a su separación se guardan un cariño especial y no tienen problemas con las parejas de ambos.

Si bien la pareja de Ochman y Burrola ha salido desde inicios de año, hasta hace tan solo unas semanas se hizo público su amor, pese a los rumores de que comenzaron a verse como producto de una infidelidad que habría generado la separación de Mauricio y Aislin Derbez.

SSB