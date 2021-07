¿Quién era José Manuel Zamacona? Todo sobre el líder de Los Yonic's y su legendaria agrupación

Este domingo, José Manuel Zamacona, vocalista de Los Yonic’s, falleció debido a complicaciones derivadas del Covid-19, confirmó Gil Barrera, director de la revista TVyNovelas.

De acuerdo con Barrera, la estrella del género grupero se había vacunado contra el coronavirus desde marzo, pero lamentablemente se contagió y tuvo que ser hospitalizado al tener un estado de salud sumamente delicado.

A través de redes sociales, su hijo dio a conocer que el pulmón izquierdo de su padre se encontraba afectado debido al coronavirus.

Al igual que él, en junio de 2020 el hermano de Zamacona, Abelardo Escamilla Solís, también falleció a causa del coronavirus, información que dio a conocer el propio cantante.

El líder de Los Yonic’s reveló lo difícil que ha sido para él vivir con poliomelitis, diagnóstico por el que desde niño recibió burlas y maltrato, al punto de tener problemas de depresión, e incluso llegó a pensar en quitarse la vida, reportó Infobae.

"No ha sido fácil, me tocó pasar por incredulidades, pasar por bullying. Realmente ha sido muy difícil desde mis inicios; desde niño tuve situaciones complicadas. Cuando haces las cosas con todo tu cariño y no te valoran, es cuando dices: ¿valdrá la pena seguir adelante?", expresó Zamacona al citado medio.