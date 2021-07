¡Ahora sí! Gwen Stefani contrae matrimonio con Blake Shelton

Luego de que se comprometieran en 2020 y en mayo de 2021 se rumorara que se habían casado en secreto, esta vez, ahora sí, no hay ninguna sola duda de que Gwen Stefani y Blake Shelton contrajeron matrimonio.

La pareja se casó oficialmente, ayer sábado 3 de julio, menos de un mes después de que surgieran los rumores de su supuesta boda secreta, luego de que fuera captada junto a su pareja y su hijo, ella usando un anillo de diamantes en su mano izquierda.

La ceremonia tuvo lugar en el rancho de Blake Shelton en Oklahoma, Estados Unidos. Esto confirma los rumores que se decían anteriormente, de que que el músico había construido una capilla con la intención de casarse con la cantante de No Doubt allí.

Relaciones anteriores de Gwen y Blake

Stefani, de 51 años, y Shelton, de 45, comenzaron a salir en 2015 después de conocerse como entrenadores en "The Voice" de NBC. En ese momento, la rockera y la superestrella del country estaban recién divorciados.

En julio de 2015, Shelton solicitó el divorcio de Miranda Lambert, su segunda esposa, después de cuatro años de matrimonio. Luego, solo unas semanas después, Stefani y Gavin Rossdale sorprendieron a los fanáticos al separarse después de 13 años de matrimonio y tres hijos: Kingston, Zuma Nesta Rock y Apollo Bowie Flynn Rossdale.

Desde que se reunieron, los músicos han colaborado en algunas canciones románticas, como "Nobody But You", "Happy Anywhere" y "You Make It Feel Like Christmas".

La pareja anunció su compromiso en octubre de 2020. Shelton le propuso matrimonio a la cantante de "Rich Girl" con un enorme diamante de nuevo quilates.

¿Quiénes son Gwen Stefani y Blake Shelton?

Blake Shelton es un cantante estadounidense de música country sumamente reconocido, que lanzó su primer álbum en 2001 y se posicionó como uno de los mejores músicos de contry.

Gwen Stefani es una cantante, compositora y diseñadora de moda estadounidense. Debutó como vocalista de la banda No Doubt en 1986 y más tarde, en 2004 lanzó su primer disco solista.