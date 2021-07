Netflix: 3 Dramas coreanos de Lee Dong Wook que te enamorarán

Lee Dong Wook es un actor coreano nacido en Seúl. Actualmente tiene 39 años y se ha posicionado como uno de los favoritos de los K-Dramas. Netflix ha recopilado algunos de sus mejores trabajos, checa nuestras recomendaciones para conocer un poco de su trayectoria.



Su fama creció gracias a series como "Goblin", su más reciente trabajo lo hizo con "Tale of the nine tailed", donde interpretaba a un famoso Gumiho, criaturas pertenecientes a la cultura coreana.

Su popularidad lo ha convertido en uno de los galanes favoritos de las fans, aunque su trayectoria es inmensa, la plataforma de streaming decidió tener en su colección 3 de sus dramas coreanos con los que puedes armar un maratón digno de vacaciones.

Lee Dong Wook te enamorará con sus mejores personajes, que van desde un médico, un chico del campo y un abogado frío y guapo.

Mejores dramas de Lee Dong Wook

Life

Drama médico que narra la vida de Ye Jin Woo, un doctor del Hospital Universitario Sangkook. Su personalidad amable y cálida lo convierten en uno de los favoritos, además admira a Lee Bo Hoon. Sin embargo, una noche recibe una transferencia bancaria tras la muerte del director.



Su lugar lo ocupará Goo Seung Hyo, un hombre ambicioso que quiere cambiar la administración del hospital, pero algunos no están de acuerdo con su plan de negocios. Además, el protagonista se enfrenta al lado oscuro del hospital cuando se encubren muertes de pacientes.

Touch your heart

Drama de romance que narra la vida de una joven actriz que solo ha destacado por su belleza, pero no por su talento. Cuando su carrera va en descenso, tiene la oportunidad de ganar un nuevo papel. Para ello, deberá prepararse realmente e interpretar a una secretaria, por lo que consigue trabajo en un despacho de abogados.



Ahí conocerá a Kwon Jung Rok, un hombre frío y arrogante que acepta a Oh Yoon Seo como su secretaria por tres meses, pero lo hace con el propósito de que ella misma renuncie al no aguantar sus demandas.

Stranger from hell

Drama coreano basado en un webtoon que narra la vida de un joven del campo que decide mudarse a la ciudad. Cuando llega a Seúl, residirá en un extraño edificio, donde no solo el lugar es misterioso, sino también sus vecinos. En cada episodio, el protagonista vivirá varias situaciones que lo harán dudar de la cordura de todos.