Leonardo Aguilar recibe regaño por look de "ranchero ganadero" y camisa abierta

El joven cantante Leonardo Aguilar no se salvó de recibir un regaño por su look de "ranchero ganadero", como el mismo lo denominó. En su cuenta de Instagram publicó un video en el que se le pudo ver con sombrero y una camisa a cuadros con los botones abiertos, lo que al parecer no fue del agrado de quien se encontraba a su lado.

Leonardo es hermano de Ángela y Aneliz, hijo del cantante de música regional Pepe Aguilar. Comenzó su carrera en los escenarios siendo un niño junto a su padre, y hoy a sus 21 años ya ha sido nominado a los premios Grammy Latino y actualmente participa junto a su familia en el espectáculo "Jaripeo sin Fronteras".

En sus redes sociales el joven cantante es muy activo, constantemente publica fotos y videos de su vida. Muchas de las imágenes son de sus momentos en el rancho familiar, y en diversas ocasiones ha mencionado que se considera ranchero, pues ya cuenta con ganado.

El hijo de Pepe Aguilar es muy activo en redes. Foto: Especial

Actualmente, Aguilar se encuentra promocionando su último sencillo, un tema de su autoría que estrenó el pasado jueves 22 de julio bajo el nombre de “La Quiero Igualita”. Canción que ya lleva más de 100 mil reproducciones en plataformas como Youtube.

Leonardo y su look de "ranchero ganadero"

El también nieto de los artistas Antonio Aguilar y Flor Silvestre se ha caracterizado por lucirse en las redes sociales con looks de vaquero, como lo hizo recientemente al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram, donde lo siguen más de 700 mil fanáticos.

Tomando un vaso con agua entre sus manos, Leonardo comienza saludando a sus fans y se le escucha decir: "Buenos días, yo se que extrañaron verme como ranchero ganadero", momento en el que es interrumpido por una mujer, quien al parecer es su mamá, quien le pide que se cierre la camisa.

Como respuesta a la petición, el joven de 21 años asegura que es parte de su look de ranchero, pues argumenta que como ya tiene 14 vacas ya puede desabrocharse la camisa y lucir ese atuendo. Un momento divertido y cómico que fue compartido por el propio cantante en sus historias.