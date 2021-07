Britney Spears sólo siente miedo y odio contra su padre, asegura madre de la cantante

Britney Spears ha destapado toda la verdad sobre la manipulación y abuso mental de las que ha sido víctima durante años por su padre. Ahora, su madre, Lynne Spears, expuso que su hija apoya la petición de que se obligue a su padre Jamie Spears a ceder el control sobre su vida personal y profesional que aún supervisa como uno de sus tutores legales, y se ha ofrecido a testificar para que esto se logre.

Según su versión de los hechos, Lynne Spears se enteró de todo a finales de 2018, durante un "período de crisis", y ahora ha descrito el comportamiento de su antiguo esposo como "coacción, desconfianza, amenazas y castigos". Sostuvo que esto se demuestra con el "altercado" ocurrido entre Jamie y el mayor de los dos hijos de Britney, Sean Preston, de 15 años, que llevó al ex marido de la cantante, Kevin Federline, a solicitar con éxito una orden de alejamiento contra su antiguo suegro en 2019.

Se ha hecho todo un movimiento social para apoyar a Britney. Foto: Especial.

Mamá de Britney sostiene que hay pruebas de los abusos

Lynne, quien se divorció de Jamie, aseguró que su ex pareja contrató a un médico especializado en mejorar el rendimiento deportivo de atletas de élite para que le recetara a su hija medicamentos que ella no deseaba tomar, lo cual le causó daño físico y emocional bastante grave.

"Fui testigo de cómo ese mismo médico obligaba a mi hija, con el conocimiento del señor Spears y animado por él, a ingresar en un centro de salud al que no quería acudir, donde la amenazaban con castigarla si no se quedaba para someterse a un tratamiento médico que no deseaba recibir", añadió.

Lynne concluyó que Jamie es "incapaz de anteponer los intereses de mi hija a los suyos propios, tanto a nivel profesional como personal" e insistió en que el hecho de que siga siendo uno de los tutores legales de Britney "no es lo mejor" para Britney, que en la actualidad solo sentiría "odio y miedo" hacia su propio padre.

msb