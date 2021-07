Lucía Méndez responde a maquillista que la llamó déspota; es "muy corriente", dijo | VIDEO

Hace unos días, el maquillista Caleb Campos compartió un video en su cuenta de Instagram en el que acusó el maltrato por parte de Lucía Méndez mientras trabajó con ella en el tour musical 'Divas' en El Paso, Texas. En el clip, el joven la llamó "grosera y déspota".

Al respecto, durante una entrevista con varios medios de comunicación, la cual fue retomada por el programa 'Sale el Sol', la actriz y cantante de 66 años respondió a las acusaciones en su contra, asegurando que le da tristeza que le crean a alguien que sólo quiere fama.

"¿Cómo voy a insultar a una persona, cómo voy a humillar a alguien? ¿Alguna vez los he humillado a ustedes? Siempre les he dado su lugar y contestado todo lo que puedo (...) Entonces, me da mucha tristeza que le den credibilidad a una persona que me insulta para tener sus cinco minutos de fama", dijo.