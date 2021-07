¿Celos? La rivalidad entre Victoria Justice y Ariana Grande que casi destruye su carrera

Ariana Grande es una de las cantantes más queridas y reconocidas en la música, sin embargo, también ha brillado como actriz y su paso por la serie de televisión “Victorious” fue uno de sus grandes éxitos aunque se vio opacado por la supuesta rivalidad que hay con Victoria Justice.

Te puede interesar: Así lucen los protagonistas de Zoey 101, a 13 años del último capítulo

Victoria Justice es la protagonista de “Victorious”, serie que vio la luz por primera vez en televisión en 2010, desde el primero momento el programa gozó de popularidad y lanzó a la fama a algunos de los actores que participaron en ella, aunque se dijo que había una fuerte rivalidad entre dos de ellos.

¿Celos entre Victoria Justice y Ariana Grande?

En la serie Victoria Justice realizaba el papel de Tori Vega como la protagonista, pese a que logró la aceptación del público gracias a su talento y simpatía tanto en la música como en el baile, fue el personaje de Ariana Grande, Cat Valentine, el que cautivó más al público y acaparó las miradas.

Ariana Grande. Foto: Instagram @arianagrande

Esto habría despertado celoso en Justice, quien en cada oportunidad señalaba que no sólo su compañera de escena poseía un gran talento refiriéndose a cada uno de los actores, aunque todos calificaban a Ariana Grande como la mejor del equipo en cuestión de canto y baile.

La rivalidad se habría confirmado con una polémica entrevista de la intérprete de “Thank you, next”, en la que aseguró que una de sus compañeras en “Victorious” no deseaba compartir el éxito y reveló que sufría bullying mientras realizaban la grabación de la serie.

Te puede interesar: Victoria Justice, Dua Lipa y otras celebridades FELICITAN a Ariana Grande por su BODA

Los fans de inmediato se lanzaron contra Victoria Justice asegurando que era ella quien molestaba a Ariana Grande, aunque la actriz decidió no quedarse callada y compartir un mensaje en sus redes sociales: “Algunas personas aventarían a quien consideran su amigo debajo de un camión sólo para hacerse ver bien”.

Victoria Justice. Foto: Instagram @victoriajustice

Victoria Justice pone fin a los rumores

Los rumores llevaron a las actrices a no colaborar una vez más juntas y mientras la carrera de Ariana Grande avanzaba y ganaba fama, Victoria Justice ha permanecido con papeles menores dejando ver que el escándalo opaco su prometedora carrera en la actuación.

Recientemente Ariana Grande se casó con Dalton Gómez en una ceremonia secreta de la que más tarde revelaron algunos detalles en su cuenta de Instagram, donde Victoria Justice aprovecharía para poner fin a los rumores felicitando a la cantante por su matrimonio.