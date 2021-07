¡Tiembla Thanos! este villano si da miedo y es mexicano

Durante la época dorada del cine mexicano las salas se atiborraban para ver las actuaciones de Pedro Infante, María Félix, Dolores del Rio o los hermanos Soler, reían a raudales con las comicidades que ofrecían Tin-Tan o Cantinflas, se deshacían en elogios por la voz de Jorge Negrete o Pedro Vargas y no faltaban los piropos para Miroslava, Rosita Quintana o Lilia Prado.

Pero como todo en la vida, debe existir el otro rostro de la historia, los villanos del cine mexicano son épicos, no puede haber una película mexicana de antaño que no cuente con un “maldito” que te haga odiarlo con solo verle la cara, en la memoria colectiva de todo buen mexicano no existe un Pepe el Toro sin un Ledo, o una Meche López en “Salón México” sin un proxeneta como Rodolfo Acosta, pero existe un hombre que de solo verlo ya sabes que él o la protagonista van a sufrir, nos referimos a Carlos López Moctezuma.

El actor nació un 19 de noviembre de 1909, fue hijo de un trabajador de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), su primera participación en una producción cinematográfica ocurrió en 1938 en Dos cadetes, dirigida por René Cardona, junto a Fernando y Julián Soler y Sara García, desde entonces fue reconocido como un verdadero “maldito de la pantalla” lo que le dio gran fama, tanta que ese año filmó otras siete producciones.

Su mirada profunda, una expresión de maldad en el rostro, una sonrisa cínica y su voz grave y socarrona, además de una impresionante complexión física, lo llevarían a transformarse en el villano por excelencia del cine mexicano por encima de otros grandes como: Miguel Inclán, Rodolfo Acosta o Víctor Parra.

Imposible olvidarlo como el latifundista criminal “Regino Sandoval”, papel con el que obtuvo el Ariel a mejor actor, un cacique que domina el pueblo de “Río Escondido” y no sólo eso, se adueña de un pozo con agua con el que los habitantes pobres del pueblo podrían abastecerse, parece que el rufián se saldrá con la suya, sin embargo, no contaba con la fiereza de una maestra rural encarnada por María Félix, una docente que llega al pueblo por órdenes directas del presidente de la República. La película fue dirigida por Emilio ‘Indio’ Fernández en 1947.

A lo largo de su carrera destacan otras cintas como “Maclovía” de 1948, dirigida nuevamente por Emilio ‘Indio’ Fernández, en esta película le hace ver su suerte de nueva cuenta a María Félix con su papel del sargento “Genovevo de la Garza”, militar que busca a toda costa mancillar el cuerpo de la joven protagonista y vejar a su humilde pretendiente, interpretado por Pedro Armendáriz.

En 1952 tomó parte del elenco de la película “El rebozo de soledad”, como amo y señor del campo enfrentó a Arturo de Córdova, Stella Inda y Pedro Armendáriz en la cinta dirigida por Roberto Gavaldón.

Moctezuma le hizo ver su suerte a María Antonieta Pons y otra vez a Armendáriz en “Konga Roja” del director Alejandro Galindo y en una de sus actuaciones soberbias, le hizo ver su suerte al niño José Luis Moreno en 1950 con la película “Pata de palo” del director Emilio Gómez Muriel, donde amenaza con dejarlo ciego para tener carta abierta y seducir a la hermana del niño que encarnó la hermosa joven Lilia Prado.

A mediados de los cincuenta, el actor abandonó en buena medida la villanía aunque todavía mostró cierto lado perverso en su papel del “General Fierro” en la serie de cintas dedicadas a Pancho Villa protagonizadas por Pedro Armendáriz.

El cambio a la buenaventura

El actor ya era reconocido como un villano de cepa, incluso por los estudios extranjeros que le dieron la oportunidad de actuar junto con la actriz Brigitte Bardot en la cinta ¡Viva María! del director Louis Malle en 1965, pero le faltaba dar un giro en su carrera y lo consiguió con sus actuaciones en películas como “Padre nuestro” del director Emilio Gómez Muriel, cinta en que por fin su papel no era el de un villano sino de una persona de bien, al igual que acompañando a David Silva (Kid Terranova) como su manager en “Campeón sin corona” de Alejandro Galindo; sin embargo, la película que lo encumbró en su papel de “bueno” fue la cinta “Felicidad” del director Alfonso Corona Blake,

La película está inspirada en una obra del escritor Emilio Carballido en la que interpreta a un docente deprimido y avejentado, casado y con hijos, pero que cuenta con la fortuna de enamorar a una bella joven (Gloria Lozano) que despierta en él los deseos que creía haber perdido.

López Moctezuma es un burócrata ingenuo y noble que se ve en una encrucijada moral que lo compromete en el final de su vida y en su entorno familiar, sin duda, una de las mejores actuaciones del polémico pero brillante actor.

El villano mexicano falleció a los 70 años un 14 de julio de 1980 en Aguascalientes, su legado continúa presente en la historia del cine mexicano como uno de los más grandes “malditos”.