Alejandro Fernández habla sobre una nueva mujer que lo tiene extasiado

Desde hace meses se le ve muy feliz a Alejandro Fernández, quien confesó que se trata por una nueva mujer que lo "tiene extasiado" y hasta afirmó que es "la más importante en su vida".

Durante una entrevista para el programa de televisión Venga la alegría, el cantante dijo que su nieta Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba, es quien lo hace muy feliz desde el pasado 14 de marzo, fecha en que la pequeña nació.

"Está hermosa, se parece muchísimo a Camila, y bueno, Camila es muy parecida a mí. ¡Increíble!, ¡está maravillosa!, me tiene extasiado... la mujer de mi vida", dijo "El Potrillo".

Sin embargo, aprovechó para hablar de su situación sentimental, a lo que dijo: "Obviamente quiero tener una compañera, una persona que me ayude en la vida, que siempre me apoye y que me ayude a crecer también tanto en lo profesional como en lo espiritual".

Al respecto de la boda de su hijo Alex, el cantante confesó que su primogénito, a pesar de ser joven, ya no está tan chico como cuando él contrajo nupcias. "Yo me casé de 21 años, él ya tiene 27 años".

Sobre si no le dijo a su hijo que estaba muy joven para casarse, Alejandro Fernández confesó: "¡Claro!, bueno a los dos (Alex y Camila), siempre les doy mi consejo, les doy mi punto de vista, pero si ellos ya lo tienen decidido, nunca he sido un papá que se imponga, en algunas cosas sí, pero sus decisiones personales pues ya son de ellos".