¿Jim Morrison fue homenajeado por Enrique Bunbury en una canción?

No son pocas las personas que han encontrado un parecido físico entre Jim Morrison y Enrique Bunbury; sin embargo, una de las canciones del exvocalista de Héroes del Silencio ha sacado a relucir durante años un debate sobre si habría aceptado en algún momento su parecido con el vocal de The Doors.

La melodía en cuestión es “Lady Blue”, la cual se convirtió en el sexto track del disco "Flamingos" que cumplió 19 años el pasado mes de mayo.

En una de las estrofas, el español menciona la frase “el cocodrilo astronauta soy en órbita”, lo cual muchos fans interpretaron como un llamado indirecto por parte del cantante a Morrison, quien era conocido como “El Rey Lagarto”.

Según la teoría, el llamarse a sí mismo como un reptil en esta obra era prueba suficiente como para mostrar un homenaje a la voz de “Riders Under Storm”.

El frontman de The Doors obtuvo su apodo gracias a su gusto por la literatura y un texto que él mismo escribió.

El fan de los textos de Aldous Huxley, Frederich Nietzche y Jack Kerouac dio origen a una canción llamada "The celebration of the Lizard" (La celebración del rey lagarto). Una de las estrofas de esta pieza incluye la frase “Yo soy el rey lagarto”.

La relación entre el cocodrilo y el lagarto fue tomada durante años por algunos fans como la muestra del reconocimiento por parte de Bunbury a la trayectoria de su colega, quien murió en 1971.

¿A quién homenajea Bunbury?

Como compositor, Enrique Bunbury es famoso por tomar referencia de melodías, libros e incluso poemas de otros artistas, por lo que basta con poner atención en los referentes que ha consumido el vocalista para encontrar estas referencias.

Muchos de los fans del intérprete de “San Cosme y San Damian” desconocen qué la verdadera persona homenajeada en “Lady Blue” es David Bowie.

Son dos canciones del cantautor las que el español tomó como referencia para parte de la letra de la pieza que lo internacionalizó a inicios del nuevo milenio.

La primera de ellas es "Space Oddity", unas de las piezas más emblemáticas de la historia de la música y la cual hace alusión a un astronauta en el espacio que es llamado Mayor Tom.

La segunda de ellas es “Moonage Daydream”, la cual comienza con la frase “I’m an alligator” (soy un caimán) y además contiene la oración “I'm the space invader” (soy el invasor espacial).

Es tal la inspiración que siente Bunbury de su colega que incluso en Spotify es posible encontrar una lista de reproducción con las piezas favoritas del cantautor inglés.