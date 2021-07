Survivor México: Así fue la participación de Denisha en La Academia

Este fin de semana en Survivor México se vivió el primer duelo de eliminación ya con la fusión entre los equipos de los jaguares y los Halcones, la integrante de este reality show que resultó eliminada este domingo fue la exintegrante de La Academia, Denisha.

Luego de haber estado 105 días en la competencia, Denisha tuvo que decir adiós a sus amigos y compañeros de aventuras, luego de enfrentarse a Don Jorge y Alejandra en este duelo de eliminación.

Aunque en un inicio de la transmisión de esta segunda temporada de Survivor México, Denisha era considerada una de las participantes más débiles, en realidad la cantante demostró que era mucho más fuerte de lo que muchos pensaron.

¿Quién es Denisha?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Denisha García se dio a conocer gracias a su participación en la novena generación de La Academia la cual se transmitió en el año 2011.

Denisha quedó en el lugar número 16 en La Academia, por lo que no pudo llegar a la final, sin embargo, su talento y carisma la han llevado a participar en varios programas de televisión y algunas puestas en escena musicales.

De sus participaciones más recordadas en La Academia se encuentran los temas: “Hoy ya me voy”, “Rolling in the Deep”,”Dejame volver contigo”, entre muchas otras más.

En redes sociales, Denisha cuenta con más de 53.9 miles de seguidores en donde comparte su día a día en donde presume el gran amor que le tiene a su pareja Romina.