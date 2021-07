Survivor México: "Me voy feliz aunque esté entre lágrimas", Denisha tras perder en el Juego de la Extinción

Llegó el tan esperado domingo del Juego de la Extinción dentro de uno de los realitys más famosos de México: Survivor México 2021. Pero antes de ello, las tribus tuvieron que elegir a través de sus votos a los concursantes que se enfrentarán en este reto que les puede valer su salida o permanencia en el programa.

Desde ahí las emociones empezaron, pues en esta ocasión hubo una especie de linchamiento contra dos de las participantes. En este caso fueron Niebla y Alejandra, quienes recibieron cinco votos en su contra. Los otros nombres que salieron en los papeles fueron Denisha y Jorge.

Niebla deja a todos con la boca abierta

Como parte del juego en Survivor México, existen trucos que podrían darle un giro radical a las situaciones complicadas como la etapa de votación. En este caso, Niebla se mostró segura cuando le preguntaron lo que pensaba tras salir nominada; ella sólo se limitó a decir que estaba tranquila y presentó su tótem secreto, el cual encoentró en una palmera.

Con esta acción, el "Warrior" anunció su continuidad en el programa y ajustó el orden de los personajes que se verían las caras en el Juego de la Extinción: Alejandra, quien se mostró hostil y hasta mencionó los nombres de quienes votaron en su contra, Denisha y Jorge.

En este caso, Paco ya no tuvo la necesidad de elegir al participante que se jugaría su permanencia, pues en automático quedaron los sentenciados.

Llega el juego de la extinción

En el primer enfrentamiento en el Juego de la Extinción los participantes tuivieron que colocarse en una estructura de madera que estaba compuesto de tubos numerados. Los tres tuvieron que ir sacando el resto de los cilindros a la orden del "Warrior". En este caso tuvieron que ingeniárselas para no caer en el intento de retirar los tubos.

A pesar de sus esfuerzos, Alejandra fue la primera en caer tras no poder acomodarse en los tubos y pasó al encuentro desicivo. Jorge y Denisha aguantaron como todos unos campeones; sin embargo, la artista terminó tocando el suelo y dejando al único varón con su boleto asegurado en Survivor México.

Alejandra vs Denisha

Con un gesto serio, ambas participantes se enfrentaron a pesar del dolor en los pies por su postración sobre los tubos metálicos. Sin embargo, en su intento por sacar el número 10, Denisha terminó resbalando y tocando el suelo. Por su parte, Alejandra sólo pudo observar la escena, sin decir una palabra.

"Me encuentro muy nostálgica, conmovida y agradecida. Me va a doler dejaer a todos estos locos que decidieron estar en esta aventura y a los que decidieron ser mi familia. Me voy feliz aunque esté entre lágrimas. Son lágrimas de agradecimiento y de que los voy a extrañar mucho. Survivor me cambió la vida, mis miedos a fortalezas", declaró la actriz que aguantó en Survivor México 15 semanas.