Los 5 actores de dramas coreanos más POPULARES de todos los tiempos

El fenómeno de los dramas coreanos se ha globalizado al igual que el K-Pop. Diversas series se estrenan mes con mes, alcanzado grandes ratings de audiencia. A lo largo de la época de los 2000, varios actores coreanos se han posicionado como los más populares de todos los tiempos, descubre quiénes son.

Gracias a plataformas como Netflix, las novelas asiáticas se han popularizado aún más, ya que transmiten doramas actuales, populares y los que hicieron posible que la llamada Ola Hallyu se internacionalizara.

Además de los idols K-Pop, los actores de dramas coreanos también son considerados como estrellas mundiales, incluso llegan a ganar miles de dólares por episodio y tienen contratos como modelos. En 2021, solo 5 se han posicionado como los más populares desde el 2004.

Los actores coreanos más populares de la historia

De acuerdo con un estudio de Google API, que midió las menciones y búsquedas de algunas actores del 2004 al 2021, solo algunos de ellos se mantuvieron en la cima constantemente. Algunos son conocidos por sus actuaciones, personajes o icónicos dramas.



Aquí los 5 actores más famosos:

Lee Joong Gi

Su dorama más popular y reciente fue "Flower of Evil". Tiene en su haber historias como "Arang y el magistrado", incluso la saga de Resident Evil 6: The Final Chapter.

Hyun Bin

Es uno de los actores más populares, "Crash Landing on You" se posicionó como uno de los dramas más vistos de Netflix. "Jardín Secreto" y "Recuerdos de Alhambra" son algunos de sus trabajos.

Song Joong Ki

Se hizo más conocido gracias al drama "Descendientes del sol", en 2021 lo logró con "Vincenzo", uno de los más populares del 2021. También es uno de los actores mejor pagados y "Arthdal Chronicles" se convirtió en el K-drama más caro de la historia.

Lee Min Ho

Fue nombrado como rey del Hallyu gracias a su popularidad en 2009 a raíz del drama "Boys Over Flowers", adaptación de un manga y anime del mismo nombre. Es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial y el que se ha mantenido en los rankings de popularidad gracias a sus diversos dramas.

Lee Jong Suk

En su haber tiene varios doramas conocidos como "W", "Pinocchio", "Romance is a bonus book", "While you were sleeping", entre otros. También es uno de los actores y modelos mejor pagados de Corea del Sur.

Actualmente, Cha Eun Woo del grupo ASTRO, se posicionó como el actor y idol más populares del 2021. El idol ha fusionado su carrera como cantante, modelo y actor de dramas coreanos. "True Beauty" impulsó su fama y se colocó en la mira de las fans del grupo K-Pop y de las seguidoras del K-Pop en general.