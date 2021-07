Natalia Téllez habla de la depresión que sufrió por la muerte de su madre: "No comía" | VIDEO

Natalia Téllez, quien recientemente recordó la incómoda cita romántica que tuvo con una mujer, habló sobre la dolorosa experiencia que vivió cuando apenas tenía 15 años: la muerte de su madre. Dicha situación la llevó a tener una fuerte depresión que le ocasionó graves problemas alimenticios, pues "no comía".

Durante la más reciente emisión del programa 'Netas Divinas', la conductora de 35 años reflexionó sobre los estándares de belleza impuestos por la sociedad desde hace décadas, pues llegó a pensar que dejar de comer y estar sumamente delgada estaba bien.

"Cuando fallece mi mamá tengo 15 años, (tuve) una depresión y al final yo no comía, en general no comía. Entonces yo recuerdo verme en el espejo después de unas semanas y dije: 'Ah, me veo exactamente como las niñas de las revistas'", recordó la carismática presentadora frente a sus compañeras.