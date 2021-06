Natalia Téllez cuenta cómo fue su incómoda cita con una mujer: "Me dio unos besos" | VIDEO

Natalia Téllez es una de las presentadoras de televisión más carismáticas de la televisión mexicana. La conductora de 35 años, quien se caracteriza por tener buen humor, recordó la vez que intentó enamorarse de una mujer y la poco agradable cita romántica que tuvo con ella.

Durante el programa Netas Divinas, conducido por Paola Rojas, Daniela Magun, Consuelo Duval y Natalia Téllez, esta última fue cuestionada sobre si alguna vez se ha enamorado de alguien de su mismo sexo, a lo que respondió que llegó a pensar que era bisexual, pues cuando salía con hombres se quedaba dormida.

La incómoda cita amorosa de Natalia Téllez con una mujer

"Yo lo intenté (enamorarse de alguien de su mismo sexo) cuando terminé con un novio del que estaba muy enamorada. Yo salía con muchachos y me quedaba dormida en las citas. No importaba si era guapo o estaba buenote. El güey hablaba y yo me quedaba dormida", contó Téllez.

Tras una larga lista de citas con hombres en las que no tenía éxito, Natalia acudió con una sexóloga para contarle que tal vez era bisexual, la cual no dudó en invitarla a salir para saber si era cierto que podía tener una relación amorosa con una mujer.

"A la cuarta vez que me pasó eso, yo tenía un programa de radio y se lo conté a una chava sexóloga muy bonita que iba al programa y le dije: 'Es que me quedo dormida cuando voy a las citas, a lo mejor yo soy bisexual' y la chava me dijo: 'Pues dame tu teléfono y salgamos'", recordó.

"Yo la vi y dije: '¿Por qué no? Salgamos'. En mi cabeza yo: 'Femme fatale de las mujeres, lesbiana honoraria'. Salí con la chava y me dio unos besos y como que el olor y algo, no (hubo química). Yo llevé a amigos y me dijeron: 'Bueno, ya nos vamos' y yo: '¡Vámonos!' y ella: 'No, quédate'. Entonces dije: 'Acepta que no', finalizó.

