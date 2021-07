"El Capi Pérez": Así es como le hace un homenaje a Grupo Firme cantando "El amor no fue pa'mí"| VIDEO

El programa de talento vocal “Quiero cantar”, en Venga la Alegría, ha sorprendido no solo a los participantes o jurados, sino a todo el público que se divierte con las interpretaciones musicales que presentan los famosos en el matutino.

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como El Capi Pérez, es uno de los participantes, quien salió al escenario de Venga la Alegría con botas y sombrero para dar su mayor esfuerzo e interpretar el tema “El amor no fue pa’ mí”, famoso en la voz de Grupo Firme.

“Esta canción la verdad creo que en este caso jugo en mi contra, porque yo creí que la dominaba, si le quitas el factor alcohol ya no me la sé, como que solamente la letra la detona la borrachera, entonces no sé qué voy a hacer para cantarla sobrio, ese va ser mi principal reto, estoy pensando si llegar borracho al programa que no sería la primera vez o aprenderme la letra”, dijo de una manera muy elocuente.

Además, Grupo Firme le envió un mensaje especial en el que externaban su apoyo y deseaban que saliera triunfante de la contienda. “Hello, Capi me acabo de enterar que vas a cantar ‘El amor no fue pa’ mí, obviamente te sigo y ya sé que vas a cantar en Venga la Alegría muñeco, que te del éxito que nos ha dado a nosotros, eres el mejor, tienes que ganar”, dijo Eduin Caz, vocalista de la agrupación tijuanense.

Al terminar su participación y ya en la llamada “zona de crítica”, El Capi Pérez recibió consejos de Rocío Banquells, la cantante le mencionó que el conductor y comediante tiene un excelente dominio del escenario, pero debe trabajar en su afinación y sobre todo en la respiración.

Mientras que Horacio Villalobos, otro de los jurados de reality le reiteró que la respiración en muy importante en el canto y que si no desarrolla esa habilidad, su simpatía no bastará para ganar la contienda. Y por último Mario Lafontaine aplaudió la participación de El Capi Pérez e hizo referencia a que se ha ganado el dominio del escenario.