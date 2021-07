The Solids: Conoce más canciones de la banda que interpreta el tema principal de HIMYM

How I Met Your Mother es una serie creada por Craig Thomas y Carter Bays, cuyo estreno fue en septiembre de 2005 y terminó en marzo de 2014, con un total de nueve temporadas.

Los productores se basaron en la idea de “escribamos sobre nuestros amigos y las estupideces que hicimos en Nueva York”. Además, los personajes de Cómo conocí a tu madre nacieron inspirados en la amistad de ambos. Ted Mosby por Bays, y Marshall Eriksen y Lily Aldrin por Thomas y su esposa.

Desde un principio, la serie tuvo la aceptación del público por la autenticidad de la historia, el toque de drama y comedia que tiene ésta, las aventuras de los personajes y las actuaciones de los protagonistas Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris y Cobie Smulders, así como también de los famosos invitados, quienes participaron en uno, dos o más capítulos, por mencionar a algunos se encuentran los siguientes: Britney Spears, Enrique Iglesias, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Katy Perry, William Zabka, Ralph Macchio, Mike Tyson, entre muchos otros.

Otro de los aspectos importantes es la entrada musical de How I Met Your Mother, la cual se caracteriza por ser “pegajosa”, sencilla y un tanto original, cuyo título es “Hey Beatiful”.

¿Quién interpreta el tema principal de la serie?

Como todo programa de televisión, Cómo conocí a tu madre tenía un tema musical que se podía escuchar al principio y al final de cada capítulo, los intérpretes de dicha canción son los integrantes de una banda de rock llamada The Solids que iniciaron en el año de 1996 y son originarios de Connecticut, Estados Unidos, cerca de Washington.

La banda se hizo famosa con la canción “The Future Is Now”, siendo el tema central de la serie Oliver Beene.

Cabe mencionar que, los productores de How I Met Your Mother, Carter y Craig, formaron The Solids, uniéndoseles Nick Coleman y Patrick Butler. Los cuatro hicieron su primera presentación en la escuela donde estudiaban en septiembre de 1996.

Además, en un capítulo de la serie Ed se escuchó una de sus canciones del grupo, “Clowns Like Candy” y estuvo en el lugar número 10 de las listas de descargas por internet y ocupó la posición 825 en la revista Rolling Stone.