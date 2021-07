BTS: ¿Qué integrantes usaron brackets? Este es el secreto detrás de su sonrisa

¿BTS tiene operaciones? La banda más grande del momento se ha consolidado como el mejor grupo de K-Pop a nivel mundial. Sus rostros y nombres se han colocado como un referente del género musical de Corea del Sur, siendo ahora una marca personal. ¿Sabías que usaron brackets para tener una sonrisa perfecta?

El grupo ha sido blanco de críticas debido a la falsa creencia de que los idols coreanos suelen someterse a cirugías plásticas durante sus primeros años de debut o antes de convertirse en gente famosa; sin embargo, no siempre es cierto.



BTS posee una belleza natural, no por nada han difundido el lema de "Love Yourself" y la importancia del amor propio con ARMY, Jin es uno de los ejemplos del poder de la confianza y el autoestima, ya que se denomina así mismo como Worldwide Handsome.

Eso sí, al igual que cualquier chico, han sufrido de los cambios de la adolescencia y algunos integrantes decidieron corregirlo usando frenillos sin que te dieras cuenta.

BTS usando braquets en el pasado, estas son las fotos

En redes sociales, ARMY descubrió algunas fotos antiguas de los chicos de BTS con brackets, un proceso estético para corregir los dientes.



Al parecer, solo Jungkook, Namjoon y J-Hope se sometieron a este proceso para tener una sonrisa perfecta. El rapero de la banda utilizó una ortodoncia normal, pero el líder de BTS y el Golden Maknae decidieron usar unos más discretos y se colocaron frenillos transparentes.

El secreto de la sonrisa de BTS. Foto: Especial

El tratamiento lo llevaron hace un par de años, pero ARMY logró descubrirlo gracias a estas fotos donde se alcanzan a ver sus brackets. Algunas consideraron que es algo tierno, ya que los hace parecer chicos bastante normales como cualquier otro, cuando en realidad son estrellas mundiales.

Además de estos pequeños ajustes estéticos, los chicos suelen cuidar mucho su alimentación y seguir una rutina de skincare para tener un rostro perfecto y lucir mucho más jóvenes de lo que son.

Corea del Sur tiene estándares muy altos de belleza y el K-beauty se ha vuelto muy popular, pero BTS ha confesado que se aceptan tal y como son, por lo que alzan la voz con su música y discursos para que ARMY sea ella misma.