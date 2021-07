¡Triunfando como siempre! Belinda da la bienvenida al verano consiente a sus seguidores posando sin sostén

Hermosa y talentosa como solo ella podría serlo, la cantante Belinda ha elevado la temperatura de las redes sociales, luego de que esta tarde compartieron una sensual fotografía con la que le ha dado la bienvenida al verano y de paso a “consentido” a todos sus seguidores.

En la candente postal, se logra ver a Belinda como muy pocas veces lo hace, pues con una hermosa imagen en blanco y negro, la cantante luce una blusa blanca abierta mostrando que no llevaba sostén, y dejando ver sus panties de la marca Calvin Klei.

Con este sensual look la bella artista mostró su esbelta figura y dejó claro que su belleza es natural, además de que al mostrar su vientre plano, vuelve a mostrar que los planes de embarazo con su prometido Crihstia Nodal, aún están lejos de realizarse.

Triunfando y trabajando como siempre

Cabe señalar que talentosa como es Belinda, pese a sus numerosos compromisos nunca deja de trabajar e innovar su carrera, por lo que hace tan solo un par de días estrenó su nueva colaboración al lado de Lola Indigo y Tini Stoessel, titulada “Niña de escuela”.

Asimismo no hace mucho la cantante también tuvo una gran éxito con la colaboración a lado de su prometido, el también cantante Christian Nodal, con la canción “Si nos dejan”, tema de la telenovela del mismo nombre.