Miss Universo 2021: Éste es el país que podría ser SEDE del certamen, ¿será MÉXICO?

¿Dónde se llevará a cabo Miss Universo 2022? Los organizadores se encuentran en planeación y están analizando qué el país sede del próximo certamen de belleza.

Lumai Aragón, asesor en relaciones y comercio internacional, ha estado publicando en redes sociales sobre la visita de los ejecutivos:

“Trabajamos para atraer inversión y turismo, porque mi compromiso es con cada uno de los costarricenses, con el vicepresidente Shawn McClain, el empresario de bienes raíces Steve Thomas y el productor del certamen Chris James quien pronto arribará desde California. Durante el certamen se vea reflejado a Costa Rica como un destino turístico de biodiversidad y de bienestar”, publicó.

Por lo anterior, la posibilidad de que el certamen se realice en Costa Rica suena con mayor fuerza, ante la visita de ejecutivos de la organización al país.

A esto se suma el anuncio de la presentadora mexicana Mónica Noguera, durante el Miss México, en el que aseguró que la ganadora participaría en el concurso global en Costa Rica.

Participante de Miss Universo es idéntica a Sofía Vergara, ¿son familia?

Nadie podría negar que Sofía Vergara es una de las latinas con más éxito en Estados Unidos, así como una de las más hermosas y sensuales, pero en cuanto a belleza se trata, hay otra colombiana que le pisa los talones e incluso podría ser considerada su gemela. Se trata de Ariadna Gutiérrez, quien es conocida por que en 2015 fue coronada por unos minutos como Miss Universo.

Ariadna Gutiérrez suele generar enorme interés y reacciones en redes sociales, pues todos se acuerdan de aquel 20 de diciembre, cuando el presentador, Steve Harvey, anunció como ganadora del certamen, pero después salió al escenario para decir que había cometido un error y que la verdadera ganadora era Pia Wurtzbach de Filipinas.

Desde que cobró fama, Ariadna Gutiérrez ha sido comparada con Sofía Vergara, porque ambas son colombianas, pero sólo se les “confronta” físicamente, porque hay quienes dicen que son tan parecidas que podrían ser familiares. Ariadna constantemente recibe mensajes en sus redes donde le recuerdan esto.

Ella, quien fue Miss Universo por un minuto y 58 segundos, asegura no encontrar el parecido entre ambas, pero se siente orgullosa de que la relacionen con una mujer tan exitosa como su compatriota. “Para mí, como colombiana, es un ídolo, es una mujer tan bella y tan exitosa. Es un orgullo colombiano tenerla a ella triunfando en todo el mundo. Me da risa porque yo siempre digo que ella es mil 500 veces más linda que yo. Pero de pronto hay looks que nos hacen parecer muy similares. Es un orgullo que me comparen con ella, pero cada una tiene su esencia y ella es maravillosa”, dijo alguna vez para los medios.