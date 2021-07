Eve Hewson celebra el lanzamiento del primer disco de Inhaler, la banda de su hermano

Eve Hewson, protagonista de la miniserie Detrás de sus Ojos e hija de Bono, vocalista de la banda de rock U2, aprovechó las redes sociales para felicitar a su hermano y a todos los integrantes de la banda Inhaler por el lanzamiento de su álbum debut "It won´t be like like this".

Además, en la cuenta oficial de Instagram de la banda irlandesa de rock, Inhaler, compartieron algunas fotografías en las que los integrantes de esta agrupación celebran con un pastel su logro.

"Es una sensación abrumadora lanzar tu disco debut. Llegar a este lugar fue un viaje salvaje e incansable, así que, como puedes imaginar, estamos tratando de saborear este sentimiento durante el mayor tiempo posible. Gracias a todos los que han estado escuchando, emocionados de verlos a todos pronto (también gracias ella por el pastel)", escribieron.

El disco debut de esta banda nacida en Dublín, Inhaler, está formada por el vocalista y guitarrista Elijah Hewson, el bajista Robert Keating, el guitarrista Josh Jenkinson y el baterista Ryan McMahon.

Hasta ahora ha lanzado diversos sencillos, tales como "I Want You", "It Won’t Always Be Like This", "My Honest Face", "Ice Cream Sundae" y "When It Breaks", entre otros.

Este cuarteto de britpop se formó en 2012 en Blackrock, Dublín; sin embargo, la banda decidió que se llamaría Inhaler hasta 2015.