Andrea Legarreta fue rechazada por Bruno Mars en Hawái

La mañana de este lunes 12 de julio, Andrea Legarreta estuvo super consentida por parte de la producción del programa Hoy en donde celebró su cumpleaños número 50 en compañía de sus amigos y sus familiares.

Y es que como parte del festejo por sus 50 años, Andrea tuvo de visita sorpresa la presencia de su esposo el cantante Erik Rubín y de sus bellas hijas Nina y Mía Rubín quienes al igual que su papá también fueron parte de una dinámica en la que pasaron un grato agradable con su famosa madre.

¿Bruno Mars rechazó a Andrea Legarreta?

Durante la dinámica en la que formaron dos equipos, el primero lo conformaron Erik y Mía, mientras que el segundo estuvo formado por Andrea Legarreta y su hija menor, Nina Rubín; la dinámica consiste en que deben adivinar una oración en la que nombran a un personaje famoso haciendo una acción en algún lugar del mundo.

Fue entonces que llegó el turno del equipo de Mía y Erik Rubín, una de las frases que la bella hija de Andrea Legarreta debía hacer que su papá adivinara tenía como lugar “Hawái” y para que el ex Timbiriche adivinara rápido la joven cantante mencionó una pista muy graciosa y comprometedora para su famosa madre.

Y es que Mía Rubín le dijo a su padre “es el lugar en donde Bruno Mars rechazó a mi mamá”, ante esto las carcajadas no se hicieron esperar por lo que inmediatamente, Erik Rubín adivinó que se trataba de Hawái.

Y es que luego de adivinar la oración completa, Andrea Legarreta mencionó rápidamente la anécdota pues contó que justamente en Hawái el intérprete de temas como “Uptown Funk” y “That's What I Like”, entre muchos otros más se negó a tomarse una foto con la conductora de Hoy.

Sin embargo, Andrea Legarreta no quiso ahondar más en la anécdota pues su esposo Erik Rubín, entre risas aseguró que ya le había dado la nota a los medios y se iban a preguntar ¿otro más?, esto a modo de broma luego de haber estado involucrados recientemente en una polémica en la que el ex Timbiriche se le vio bailando con una joven que no era su esposa y muchos medios aseguraron que podrían enfrentar una supuesta infidelidad.

