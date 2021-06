Megan Fox y Machine Gun Kelly actúan juntos en nueva película ‘Midnight in the Switchgrass’

Sin duda, una de las parejas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, es la de la actriz Megan Fox y el músico Machine Gun Kelly. La polémica pareja comparte un fuego que resulta evidente para los ojos de los demás. Esto lo demostraron en la pasada entrega de los Premios Billboard, donde se toquetearon y se dieron un beso, con la lengua de Machine pintada de negro.

Ahora siguen estando bajo los reflectores, por la aparición de ambos en la película ‘Midnight in the Switchgrass’. En este filme podemos cómo la actriz golpea a su novio Machine Gun Kelly en la cara, que fue mostrado en el primer tráiler del próximo thriller.

Fox interpreta a un agente del FBI en la película, que trabaja en encubierto en una habitación de hotel para atrapar a un asesino serial. En el tráiler, que fue compartido este miércoles por Entertainment Tonight, Machine Gun Kelly, quien es uno de los villanos, entra en la habitación y continúa acercándose a ella. Para después ella darle un puñetazo en la cara.

La película es dirigida por Randall Emmett, quien es el prometido de la estrella de 'Vanderpump Rules', Lala Kent, el thriller también está protagonizado por Bruce Willis, Emile Hirsch y Lukas Haas.

Fox, de 35 años, y Kelly, de 31, se conocieron en el set de esta película a principios del año pasado. Los rumores de su relación surgieron en mayo, el mismo mes en que la actriz de 'Transformers' se separó de su esposo Brian Austin Green, quien es el padre de sus tres hijos. Fox solicitó el divorcio de Green, de 47 años, seis meses después.

Por su parte Machine Gun Kelly ha trabajado en otros proyectos cinematográficos como "Bird Box", "The Dirt" y "Project Power". Aunque el personaje de Fox patea el trasero de MGK en el nuevo tráiler a menudo no pueden quitarse las manos de encima. "Midnight in the Switchglrass" está programado para ser lanzado el 23 de julio.

AV