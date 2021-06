Acapulco Shore 8: en redes arremeten contra Jaylin a pesar de que el ‘Capitán’ la amenaza

En el capítulo 7 de Acapulco Shore 8 hubo varias peleas que dejaron a los espectadores pegados a sus asientos. Hubo unas broncas a golpes que dejaron despelucadas a Isa y Jacky, pero hubo otra que si bien, no tuvo violencia física, sí fue verbal. Este encontronazo lo protagonizaron ‘El Capitán’ y Jailyn.

Los 15 años de la Matrioshka, Karime Pindter, fue el tema del episodio más reciente. Fue justo cuando salieron del antro llamado Hannah, donde festejaron con pastel, besos de tres, música y cantidades extraorbitantes de alcohol, que sucedió la discusión entre ambos personajes.

Acompáñame a ver esta triste historia uD83DuDE2D Ni los XVs de Colibritany acabaron ASÍ #MTVAcaShore pic.twitter.com/yuCnvy4hNY — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) June 9, 2021

De tanta tomadera, Isa no podía mantenerse en pie, por lo que entre Alba y Jaylin la llevaron cargando a la camioneta para aplicar la retirada. En ese momento, llega el ‘Capi’ a ayudarlas y carga a Isa y la acomoda en el asiento trasero de la camioneta, luego se subieron también Karime, Jaylin y Alba.

Fue entonces cuando ‘Capitán’ comenzó a insistir que Isa no se vomitara en la camioneta, y estuvo pidiendo una bolsa, incesantemente. Luego Jaylin intercedió por Isa, diciéndole que no la necesitaba, porque sí aguantaba. Y que si no aguantaba, para eso alguien más podría limpiarle.

Sin embargo, Jaylin también se mostró molesta luego de que ‘Capitán’ comenzará a gritarle que se callara de una manera muy agresiva. Por lo que ella también reaccionó y le exigió respeto. Alguien más les dio una bolsa, entonces Jaylin la toma y se la avienta al ‘Capitán’. Acto siguiente: éste le dice a Jaylin que se calle porque él ha matado gente.

La respuesta prendió otra alarma, y la producción lo volvió a sacar del programa, esta vez definitivamente.

Jaylin acusa a ‘Capitán’ de machista y agresivo; él le dice que no es la más guapa

Desde que inició la octava temporada de Aca Shore, vimos que ‘Capitán’ no está en los promocionales del programa, por lo que en una entrevista dijo que está molesto con MTV, por no respetar partes del contrato que firmó. Además, también ha criticado a otros participantes del show como Karime, Diego y Chile, los ha llamado falsos.

Además, en el capítulo 7, también se pudo ver a ‘Capitán’ bailando y besándose con un hombre, además de que tuvo un breve romance con Jaylin, quien es una chica trans. Esto envuelve más el misterio sobre sus preferencias sexuales.

Aun y cuando todavía no se transmitía ese episodio al aire, Jaylin había declarado anteriormente que si no hubieran estado las cámaras ‘Capitán’ no la hubiera rechazado, así como también lo acusó de machista y agresivo. Más tarde, ‘Capitán’ respondió que Jaylin, simplemente no era la chica trans más guapa que él haya conocido.

Luego de la pelea que tuvieron ambos, donde a pesar de que Jaylin fue amenazada de muerte, en redes sociales los usuarios empezaron a criticarla a ella. Porque en pocas palabras “ella se lo buscó por su actitud y por ardida porque el Capi no había querido con ella”. Hay muchos comentarios que incluso, promueven la transfobia y el odia hacia la comunidad LGBT+.

Pero si ella empezó y lo agredió pegando dos veces con la bolsa en la cara. Los hombres también merecen respeto. De todos modos, la decisión la merece más por lo que decía, por sus palabras que por reaccionar a esta señorita. Mayor fue la agresión de Chile contra Jaqui. — Leslie.isuD83CuDDE8uD83CuDDF4. (@leslie_col) June 9, 2021

Jaylin diciendo que "es una mujer" y merece respeto, mujer?? Será más bien una versión pirata y simulada de una verdadera mujer, nunca lo será al 100 % en el estricto sentido de la palabra el capitan le grito a un vato — Alex Jandro (@alecsjandro1021) June 9, 2021

