Julio Preciado regresa al HOSPITAL para una nueva cirugía ¿De qué es? Aquí te lo decimos

El cantante de música regional mexicana, Julio Preciado no pudo ejercer su voto este 06 de junio pues ingresó nuevamente al hospital para someterse a una cirugía, esta vez no tiene nada que ver con el trasplante de riñón, operación de la que salió muy bien, sin embargo, el intérprete necesita una operación para poder caminar.

Sí, en esta ocasión Julio Preciado habló con los medios de comunicación y expresó que este próximo martes 08 de junio a las 07:00 horas del día entrará nuevamente a quirófano pues se someterá a una cirugía para que le coloquen una manga gástrica.

¿Para que le pondrán una manga gástrica?

De acuerdo con el propio exvocalista de La Banda El Recodo, esta cirugía es meramente por salud y no por vanidad pues debido al sobrepeso que tiene ya le era imposible caminar.

Y aunque Preciado intentó no recurrir a la cirugía pues estuvo a dieta rigurosa y ejercicio, esto no le sirvió pues solo pudo bajar 3 kilos y de ahí ya no pudo bajar más, así que los doctores y él decidieron que una manga gástrica sería la mejor opción.

“No me siento con miedo, ni nada, es para mi bien”, dijo Julio Preciado a los medios de comunicación quienes se dieron cita en el hospital al cual ingresó desde tres días antes de su cirugía pues el cantante estará estos días bajo una dieta de solo líquidos.

Por otra parte, Julio Preciado agradece a todos sus seguidores quienes han estado al pendiente de su estado de salud desde que se sometió al trasplante de riñón, ahora les pide le manden sus buenas vibras para que todo salga bien con la operación a la que se someterá la mañana de este martes 08 de junio.

