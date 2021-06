Vuelve la polémica a "Las Estrellas Bailan en Hoy"; coreografía de Michelle Vieth recuerda caso de Macky

Desde que el concurso "Las Estrellas Bailan en Hoy" comenzó a transmitirse por el matutino de Las Estrellas las polémicas no se han hecho esperar, y este viernes tocó el turno de la actriz Michelle Vieth, quien su coreografía con Silverio Rocci tocó en los glúteos al exfutbolista, lo que recordó al caso de Macky González y Tinieblas Jr.

Vieth y Rocci presentaron este viernes un número de swing, el cual entre los pasos de la coreografía llegó a un momento en que la actriz debía dar una "nalgada" a su compañero, acción que sorprendió a los jueces y también a los televidentes, sin embargo según dijeron los concursantes fue consensuado.

Sin embargo, los jueces no pudieron evitar hacer referencia a lo que pasó el pasado 14 de mayo entre Macky y su compañero de baile Tinieblas Jr., quienes presentaron un número musical en el que el luchador tocó de forma inapropiada a la conductora, quien muy molesta expresó su descontentó.

¿Qué pasó entre Macky y Tinieblas Jr.?

Tinieblas Jr. y González comenzaron el concurso de baile como pareja, pero en la coreografía presentada el 14 de mayo el luchador presentó una actitud irrespetuosa con su compañera al tocarle los glúteos, acción que no era parte de la coreografía que habían ensayado con anterioridad.

Macky no pudo evitar mostrar su molesta y en respuesta decidió no continuar con el baile, cosa que dejó desconcertados a los jueces y el público, pero la exintegrante de Guerreros 2020 se defendió explicando que no era posible que eso sucediera en televisión nacional y que no quería seguir en el foro ni en la competencia.

Tinieblas por su parte se excusó explicando que el tocamiento inapropiado fue parte de la emoción y euforia del momento. Muchos internautas apoyaron a la atleta y calificaron como reprobable el comportamiento del luchador. Finalmente el pasado miércoles 19 de mayo el programa compartió un video en donde Tinieblas Jr. ofrece disculpas públicas a su excompañera.

Increíble que todavía que tinieblas jr fue quien le faltó al respeto a Macky dándole una nalgada que no era parte de la coreografía sin su consentimiento, el señor se haga el ofendido uD83DuDE20pic.twitter.com/DIisz3KO3W — Larissa (@la_cr) May 14, 2021

