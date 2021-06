BTS: Usher muestra su amor por Butter con este video de TikTok

¡Usher es fan de BTS! El rapero mostró su amor por la boyband surcoreana más grande del momento. El cantante compartió un video en TikTok luego de descubrir la referencia que hizo el grupo K-pop en la letra de Butter.

No es la primera vez que los idols coreanos atraen a grandes celebridades de Estados Unidos gracias a su música y popularidad. John Cena es uno de sus más grandes fans. El rapero Usher incluso se unió al challenge de "Butter".

A través de su cuenta oficial de Twitter y de TikTok, Usher se declaró fan de Bangtan Sonyeondan. El video muestra al cantante en un camerino mientras se prepara para hacer una gran salida al ritmo de BTS.

Además, compartió la letra de la canción ya que tiene una clara referencia a su nombre:

Don't need no Usher to remind me you've got it bad