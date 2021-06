“Ahora resulta que yo soy el malo” Sergio Mayer se defiende de ataques por ayudar a Ginny Hoffman

Durante su participación como invitado al programa Venga la Alegría, Sergio Mayer se defendió de los ataques que ha recibido en los últimos días luego de mostrar su apoyo a la actriz Ginny Hoffman en la denuncia que interpuso su hija Alexa contra su padre por abuso sexual

Así sobre los señalamientos de tráfico de influencias para favorecer a Ginny en este caso, Sergio comentó: “pueden decir lo que sea, yo lo que veo es que yo no quiero entrar en eso, están litigando en medios, que litiguen por su gente y hagan un trabajo legal correcto”.

En tanto sobre las críticas que ha recibido por estar presente en la conferencia de prensa que brindó Hoffman y su hija Alexa, el político replicó: “Nada más la organicé yo… y también soy vocero de los derechos de los niños, yo he hecho muchas conferencias de prensa, la de Dani Berriel estuvieron todos ahí y nadie dijo nada, en este caso”, señaló

Ante los comentarios de que la gente lo tacha con distintos calificativos y si no considera que es mejor apoyar a las personas en privado, Mayer refutó: “De verdad crees que porque me dejen de decir metiche voy a dejar de ayudar a la gente o me voy a esconder, se los digo con todo respeto, no me interesa, me han dicho corrupto, me han mentado la madre, me han hecho de todo. Si hay tráfico de influencias yo los invito a que hagan la denuncia, porque cuando hay una violación a la ley tienes la obligación de hacer la denuncia”, recalcó.

Visiblemente molesto por las preguntas en su contra, Sergio finalizó el tema puntualizando: “Y ahora tengo que recular o retractarme porque la gente me critica porque apoyo causas, ahora, si dices oye ‘está manipulando influencias para sacar de la cárcel a un violador’, lo entiendo, estoy apoyando a una presunta víctima que en teoría fue violentada cuando era menor de edad, ahora resulta que yo soy el malo y el que está detenido es el bueno”.

SSB