Shawn Mendes recibe fuertes críticas por gritarle a Camila Cabello ¡por un yogur!

Shawn Mendes recibió fuertes críticas en redes sociales luego de que revelara que le había gritado a su novia Camila Cabello, de acuerdo con el cantante todo sucedió porque ella habría dejado un bote de yogur fuera del refrigerador y el comentario que lanzó al respecto fue calificado como misógino.

Este lunes Shawn Mendes fue entrevista para un programa de radio, donde le cuestionaron sobre la última vez que había pedido perdón, al respecto señaló que habría sido esta misma mañana luego de que le gritara a Camila Cabello porque había dejado un alimento fuera del refri.

De inmediato la cantante cuestionó a Mendes por qué le había gritado de esa manera, algo a lo que él no pudo contestar. Además, indicó que luego de gritar dijo “¡¿Quién te crees que eres?! Yo soy el rey”, algo que fue calificado por los internautas como misógino.

Aunque se disculpó de inmediato con Camila Cabello y aseguró que no sabía por qué había gritado de sea manera, las críticas no se hicieron esperar contra el cantante provocando un gran debate en redes sociales donde algunos aseguraron que se trataba de violencia doméstica.

¿Una broma? Defienden a Shawn Mendes

Luego de haber revelado que le había gritado a Camila Cabello, el cantante dijo no saber por qué lo hizo y aseguró que se encuentra trabajando en ello para no repetirlo. Esto hizo que los fans se cuestionaran si no era la primera vez que hacía algo como ello, señalando que podría tratarse de violencia doméstica.

Aunque aseguró que la frase la dijo como broma se destacó que esto es algo común entre las parejas que viven un ambiente de violencia en la relación, algo que le ganó fuertes críticas al intérprete de “Stitches”.

Mientras tanto, otros internautas no dudaron en defender al cantante al asegurar que la entrevista había sido sacada de contexto pues en ella Shawn Mendes estaba hablando de masculinidad tóxica y lo que está haciendo para terminar con ello en su relación.

Con información de medios

cvg