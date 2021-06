Ricky Martin muestra su lado vulnerable tras sufrir homofobia

El cantante Ricky Martin reveló que a una semana de haberse hecho una sesión de fotos para la revista @cap74024, no se imaginó el rechazo que iba a sufrir, de parte de sus seguidores en redes sociales, a pesar de que el mundo entero conoce sus preferencias.

A través de los mismos canales de comunicación, el boricua sacó su lado "más vulnerable" para explicar que no se esperaba que después de todo el trabajo que ha realizado por años un importante número de personas dejaron de seguirlo y hacerle comentarios despectivos en la publicación.

Aunque argumentó que no le importa el número de seguidores, sí lo es "el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual", mencionó el también actor, quien dijo que ese mismo miedo fue el que lo paralizaba, atormentaba y no lo dejaba ser.

Las cosas cambiaron para Ricky Martin

A pesar de este rechazo, en un momento donde el intérprete de "Livin' la Vida Loca", "María" y "Fuego de noche, nieve de día" tuvo una experiencia "maravillosa" y en la que sintió mucho orgullo, hoy dice sentir paz de poder celebrar a su familia como lo merece, así como a él mismo sin importar el qué dirán.

"Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán", escribió en un extenso mensaje Enrique Martín Morales, nombre real del cantante.

Explicó que el miedo que antes lo paralizaba ya no existe, pues tomó un efecto contrario al darle fuerza que lo empuja a seguir trabajando por el "bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación".

Libres y orgullosos, el deseo de Ricky Martin

Consciente de la situación que atraviesan millones de personas, Ricky Martin dijo que su mayor deseo en la vida es que todos puedan sentirse libres, orgullosos de sí mismos, amados, felices, respetados y amados. "Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados", mencionó.

El final de su misiva fue directo para aquellos que se sienten "perdidos o no valorados por ser quienes no quieren ser": Les dijo que no están solos, pues existe una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. "Valen muchísimo, no lo olviden por favor".

lhp