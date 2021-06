Ricky Martin enciende las redes con candente sesión de fotos junto a su esposo

El famoso cantante de origen puertorriqueño, Ricky Martin y su esposo, el pintor sirio, Jwan Josef se encargaron de encender las redes sociales al publicar a través de Instagram una candente sesión de fotografías donde aparecen sin camisa y se muestran más unidos y felices que nunca.

Dichas fotografías fueron realizadas con motivo del mes del orgullo LGBT+ para la revista italiana CAP 74024, la cual tiene en su portada a Ricky Martin y Jwan Josef, pareja que inició su relación en el año de 2016 y la publicación europea señala que en esta sesión se logró mezclar a la perfección el erotismo y el romance.

El cantante puertorriqueño únicamente compartió tres fotografías de la sesión y una de ellas es la porta de la famosa revista en la que ambos aparecen abrazados sin camisa, mostrando la gran conexión que existe entre ambos y a pocos minutos de ser publicada recibieron miles de comentarios donde diversas personalidades de la farándula y seguidores les expresaban su admiración y resaltaban lo bien que se ven juntos.

La paeja recibió miles de comentarios positivos. Foto: IG: ricky_martin



Minutos más tarde, en la cuenta de Instagram de Ricky Martin se compartieron otro par de fotografías de la mencionada sesión; en una de ellas, el cantante deja ver su anillo de matrimonio y ambos se muestran muy sonrientes, mientras que en la otra imagen la pareja fue captada en un momento de complicidad pues están a punto de besarse mientras ambos buscan jalar sus playeras por la parte del cuello como si quisieran arrancarlas.

Las fotografías fueron muy bien recibidas por los seguidores de la pareja pues en menos de 24 horas, entre las tres, ya han logrado acumular cerca de un millón de likes y miles de comentarios, cabe mencionar que las imágenes también llegaron a otras redes sociales donde, de igual manera, fueron un éxito.

Esta fofografía recibió más de medio millón de likes. Foto: IG: ricky_martin

Semana redonda

Tras la publicación de la revista italiana donde Ricky Martin y su esposo, Jwan Josef, fueron la portada, el cantante puertorriqueño cerró una semana llena de éxitos pues el pasado 10 de junio publicó su sencillo llamado ‘Qué rico fuera’ el cual, realizó con la reggaetonera chilena Paloma Mami.

Cabe mencionar que la canción que ha sido todo un éxito pues tan solo en YouTube ya acumula más de 5 millones de reproducciones, además, ya está disponible en todas las plataformas de música por lo que, con este sencillo, Ricky Martín volvió a ponerse en tendencia tras publicar su segundo sencillo del año pues hay que recordar que en abril lanzó “Canción bonita” junto a Carlos Vives.

Falla reto de Tik Tok

El intérprete de ‘Livin’ la vida loca’ intentó realizar un complicado reto físico en Tik Tok junto a Paloma Mami, sin embargo, no lograron coordinarse de la mejor manera y tras diversos intentos fallidos donde estuvieron cerca de caer o de terminar enredados decidieron poner fin a sus intentos, sin embargo, el video se hizo viral pues, aunque no completaron el reto las risas no faltaron y sus reacciones resultaron divertidas para los usuarios de esta plataforma.

CBC