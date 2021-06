¡Orgullo mexicano! Verónica Falcón participará en la cuarta y última temporada de 'Ozark'

La actriz y coreógrafa mexicana Verónica Falcón tendrá una participación estelar en la cuarta y última temporada de 'Ozark', la serie de Netflix que tiene como protagonistas a Jason Bateman y Laura Linney.

Este lunes, a través de su cuenta de Instagram, la artista de 54 años se mostró "muy agradecida" por la oportunidad de unirse al cierre de esta producción junto a sus compatriotas Alfonso Herrera y Bruno Bichir, cuyos fichajes se anunciaron en noviembre del año pasado.

El papel de Verónica Falcón en 'Ozark'

La revista estadounidense The Hollywood Reporter detalló que Verónica Falcón interpretará a Camila, hermana del narcotraficante Omar Navarro (Felix Solís) y madre de Javi Elizonndro (Alfonso Herrera), quien planea hacerse cargo del cartel de su tío.

Tras una larga carrera en México, la actriz se mudó a Estados Unidos y ha actuado en series como 'Queen of the South' (2016-2021), la nueva 'Perry Mason', estrenada el año pasado en HBO y recientemente apareció en 'Falcon y el Soldado del Invierno' de Disney Plus.

Verónica Falcón destaca en el reparto de dos películas que se estrenarán este año: la distopía política y sangrienta de 'The Forever Purge', en la que también están Ana de la Reguera y Tenoch Huerta; y la aventura de Disney, 'Jungle Cruise', estelarizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt.

El medio también reveló que la estrella Ali Stroker, finalista de la segunda temporada de 'The Glee Project', también se une a 'Ozark'. La actriz de 34 años interpretará a Charles-Ann, una vieja amiga de la mamá de Ruth (Julia Garner).

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de 'Ozark'?

La temporada final de 'Ozark', que se lanzará en dos partes y constará de siete capítulos cada una, aún no cuenta con fecha de estreno, pero es probable que llegue a la plataforma de streaming en 2022.

La serie ha recibido el aplauso de la crítica gracias al gran trabajo de su reparto. En 2019 y 2020, la joven Julia Garner ganó el Emmy a la Mejor Actriz de Reparto de una Serie Dramática por su papel en 'Ozark' y este año, Jason Bateman se llevó el galardón del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) a la Mejor Interpretación Masculina en un Drama Televisivo.

