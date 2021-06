Ninel Conde CONFIESA qué sintió cuando su hijo rechazó verla

La cantante y actriz mexicana, Ninel Conde, se defendió ante las críticas que surgieron luego de que se informara que su hijo rechazó verla en los juzgados y que había perdido la patria potestad del menor.

Confesó sentirse ofendida por las cosas que la gente ha dicho de ella y aseguró que se está enfocando en la parte legal para poder convivir con el niño, fruto de su relación con Giovanni Medina.

“A veces uno no debe engancharse con tanta cosa… ¡imagínate!, he tratado de callar y de no estar dando tanta réplica, aunque a veces eso se presta a situaciones con que ‘¡ay, no le importa!’, no, claro que me importa, hay situaciones en la vida que a cualquier mujer le dolería lo que yo estoy viviendo, a cualquier mamá, pero uno tiene que buscar el lado bueno”, compartió en entrevista para el programa Hoy.