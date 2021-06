¿Quién le puso a Michael Jackson el apodo de "El Rey del Pop"?

Hace 12 años el cantante Michael Jackson, también conocido como el "Rey del Pop", falleció a los 50 años de edad.

Jackson era un laureado cantante, bailarín prodigio, productor, compositor, actor y hasta ícono de la moda.

Su extensa carrera musical lo llevó a ganar hasta 13 premios Grammy y ser considerado un revolucionario de la música.

Pero ¿Quién le dio el nombre de "Rey del Pop"?

Referente al título de Rey del Pop se corren varios rumores a quién apodó así a Michael Jackson.

Se dice que en el año de 1975 Diana Ross nombró a Michael Jackson como el "Pequeño Rey del Pop" gracias a su talento, pues lo habría visto tocar en un teatro local de Indiana. Estados Unidos, junto con sus hermanos cuando conformaban "The Jackson 5".

En la década de los 70, Michael y Elizabeth Taylor se conocieron luego del lanzamiento de su primer álbum en solitario llamado Got to Be There, gracias a la fiesta de presentación que organizó Montonw en conmemoración a su lanzamiento, Taylor lo llamó el "Rey del pop" por su gran talento, luego mantuvieron contacto hasta los días finales de su vida. Taylor lo nombró como el "Rey del Pop eterno".

Después de que Thriller, su sexto disco en solitario, fuera un gran éxito en 1982, Jackson comenzó a ser llamado el "rey del pop". Durante mucho tiempo, Thriller fue el mayor éxito de ventas en la historia.

La revista estadounidense de música Rolling Stone escribió que Thriller fue el evento musical televisivo más importante desde que los Beatles aparecieron en el programa de Ed Sullivan.

Michael Jackson usó sus videos como una expresión de arte y no temió invertir grandes sumas de dinero para producirlos.

Thriller supuestamente costó más de 500 mil dólares en producir, algo que en ese entonces era una cantidad exorbitante.

El cantante recibió elogios de la comunidad negra por haber roto las barreras raciales en la industria musical.

Hasta la fecha, artistas afroamericanos como Usher, Kanye West y The Weekend aseguran que el fallecido cantante fue una gran influencia para ellos.



EFVE